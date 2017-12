Americkú výtvarníčku, herečku a spisovateľku francúzskeho pôvodu si svet pamätá ako múzu Salvadora Dalího a Andyho Warhola.

20. jún 2014 o 11:12 Oliver Rehák

"Ľudia sú vždy zvedaví na minulosť, ale mňa oveľa viac zaujíma, čo bude zajtra," povedala Isabelle Collin Dufresne (6. 9. 1935 - 14. 6. 2014) v rozhovore pre The New York Times a znelo to, ako by sa ponosovala. Ale nemohla sa čudovať, nie každému sa pošťastí byť dlhoročnou múzou niekoľkých výrazných osobností. Napokon sama napísala knihu Moje roky s Andym Warholom.

Než sa stala jednou z jeho "superstars", už mala za sebou dosť divoký príbeh. Narodila sa na juhovýchode Francúzska, proti katolíckej výchove vraj rebelovala tak intenzívne, že rodičia museli zavolať kňaza-exorcistu. Možno išlo len o jej vlastnú mystifikáciu, každopádne keď začala študovať na univerzite v Grenobli umenie, spoznala Salvadora Dalího, ktorý sa stal jej prvým skutočným učiteľom a milencom.