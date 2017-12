Nové knihy

Magická sila bylín, Třetí svět, Zrnko pravdy, Jajkele sa rozpráva s Bohom.

22. jún 2014 o 16:56 Alexander Balogh, ba

Denisa Fulmeková: Magická sila bylín

Slovart

Magický receptár ponúka mnohé tradičné, hoci často zabudnuté návody, ako vyjsť v ústrety láske, šťastiu, ako si zachovať mladosť a vitalitu, ale aj ako ochrániť svojich blízkych. Napríklad ak nájdete štvorlístok, vložte si ho do topánky a určite stretnete novú lásku, vraví jeden návod. Pravda, ak sa vám to splní, treba to doma zatajiť, no a keby sa to prevalilo, posypte podlahu v spálni niekoľkými lístkami bazalky. To je totiž recept na uzmierenie milencov.

Suzana Tratniková: Třetí svět

Větrné mlýny

Píšu sa osemdesiate roky minulého storočia, dvadsaťročná punkerka z Juhoslávie vycestuje do Ženevy a ako účastníčka rodovej konferencie na vlastnej koži pocíti slobodu západného sveta. Psychologicky ladený román skúma vnútorné zápasy lesbicky orientovanej hrdinky–rozprávačky a jej frustrujúce pocity po návrate do reálneho socializmu. Mystický prvok v závere románu posúva dej do kontextu neblahého tušenia blížiacej sa bratovražednej vojny.

Zygmunt Miloszewski: Zrnko pravdy

Premedia

Román získal Cenu veľkého kalibru pre najlepšiu poľskú detektívku roka. Jej hrdinom je čerstvo rozvedený prokurátor, ktorý sa na vlastnú žiadosť sťahuje z Varšavy do malebného mestečka, neslávne známeho pogromami. Román je nielen detektívnym rébusom, ale aj sondou do súčasnej poľskej spoločnosti a jej starých tráum. Podľa odbornej kritiky otvára viac znepokojujúcich otázok, než dáva odpovedí, a ukazuje, že detektívny žáner ponúka úžasné možnosti spoločenskej kritiky.

Tomáš Janovic: Jajkele sa rozpráva s Bohom

Karmelitánske nakladateľstvo

Pokračovanie názvu knižky rozširuje jej záber o „ďalšie aforizmy o ľudskej krehkosti“, a tak príde rad aj na osvedčené Janovicove rubriky ako napríklad Slovenčina je presná („Svojich hladíme, nesvojich vyhladíme“) i na verných autorových priateľov. Tí boli, ako už neraz, pri zrode niektorých aforizmov (napríklad ten, že „Nie sme analfabeti, aby sme rešpektovali nepísané zákony“, vznikol pri káve s Milanom Lasicom), a ďalší z kamarátov Miroslav Cipár mu knižku ilustroval.