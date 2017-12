Billy Idol k nám priviezol svoje staré hity aj The Doors

Na svojich kolegov sa často chodievajú pozrieť aj muzikanti. S koncertom britského speváka, ktorý zmiešal punk s poprockom, bol gitarista Slobodnej Európy Sveťo Korbeľ spokojný.

22. jún 2014 o 17:00 Oliver Rehák

„Dobré to bolo. Už vidieť, že sú starší, ale normálne išli. Na začiatku mi Billy Idol prišiel chladný, príliš profesionálny. Ale potom sa uvoľnil a už to bolo v pohode. Dali najväčšie pecky, dobre sa to počúva aj pozerá. Nebol pre mňa až takým zážitkom ako Patti Smith na Pohode, ale odchádzal som s dobrým pocitom,“ zhodnotil pre SME jeden z prominentných divákov piatkový koncert Billyho Idola v Bratislave.

Sveťo Korbel je skladateľ a gitarista punkrockovej skupiny Slobodná Európa. Britského kolegu videl z prvých radov, lebo sa do NTC arény vybral skôr. Malo byť vypredané, no najskôr to vyzeralo, že sa to skončí hanbou. „Mysleli sme si, že bude tlačenica, na internetových portáloch boli lístky vypredané. Ale dosť dlho to bolo poloprázdne, už sme si hovorili, že to bude trápne, ale nakoniec to až na pár miest bolo plné.“

Billyho Idola môže hodnotiť nestranne, lebo pre neho idolom nikdy nebol. Najskôr ho dokonca neznášal: „Prišiel mi ako nafúkaná preafektovaná popová hviezda. Dlhé roky som ho vôbec nebral. Ale potom ma pesničky ako Rebel Yell a ďalšie hity presvedčili. Dnes mi neprekáža, prijal som ho takého, aký je. Nie som nejaký jeho fanúšik, ale keď už bol v Bratislave, prišlo mi hlúpe nejsť sa pozrieť.“

Idola preslávila kombinácia punku s poprockom. Kým ostatní britskí punkeri sa vyhraňovali voči spoločnosti aj voči popu, on sa nehanbil priznať, že počúva Beatles či chodiť do televízie.

So Slobodnou Európou má spoločné dlhé pauzy. Od Cyberpunku (1993) vydal len jeden nový album Devil’s Playground (2005). Po ňom už nasledovala len prekvapivá kolekcia vianočných kolied.

Slobodka vydala štúdiový album nedávno, Billy Idol ho chystá na jeseň, spolu s autobiografickou knihou. Aj jeho koncerty sú postavené najmä na starých pesničkách. V Bratislave dal najväčšie hity sólovej dráhy (Rebel Yell) či od jeho bývalej skupiny Generation X (Dancing With Myself).

„Hrali aj LA Woman od The Doors. Tá znie úplne ako jeho vec. Okrem toho prišli aj dve-tri skladby, ktoré som nepoznal, mohlo to byť niečo nové, ale priznám sa, že ma veľmi nebavili. Prišli mi málo nápadité a nejako som to nepochopil. Taká vata.“

Billyho Idola na turné sprevádza jeho „dvorný“ gitarista a spoluautor Sveten Stevens, ktorý mal v druhej časti večera sólový blok. „To je iný blázon. Ja nie som fanúšik nejakých virtuozít, ale on je fakt dobrý. Keby tam bol Yngwie Malmsteem, to by ma asi tak nepotešilo. Billy Idol si už asi potrebuje urobiť pauzu na oddych. Okrem Stevensa mal totiž sólo aj bubeník. Bubnové sóla neznášam, ale toto bolo kratučké - než som sa stačil naštvať, skončilo sa,“ vraví Sveťo Korbeľ.

Jeho celkový dojem z koncertu bol dobrý. „Ak ešte raz budú v Bratislave, išiel by som. Do Viedne už nie.“