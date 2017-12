Delikventi idú po najdrahšej whisky a je to zábava. Tipy na pondelok

Každý deň prinášame tipy na kultúrne zážitky. Pondelok je hlavne o filmoch, pozrieť si môžete aj výstavu.

23. jún 2014 o 0:00 SME

Anjelský podiel - Dvojka, 22:55

Komédia, rok 2012

Človek musí najprv vidieť ukážku z vyšetrovania kriminálnych priestupkov na britských súdoch, aby pochopil, o kom bude v tejto komédii reč.

Ken Loach nakrútil film o mladých delikventoch, ktorí si rozsudky o prijatí do väzby vypočuli už niekoľkokrát v živote, mnohí z nich nemohli na slobode osláviť ani svoju osemnástku.

Anglický režisér má k nim veľmi priamy vzťah. Vtip jeho filmu často vychádza z toho, že otvorene ukazuje, akí sú hlúpi - alebo teda, že sa pod vplyvom alkoholu a drog stali mierne nevnímavými a nechápavými. Nevedia, ako sa volá ich hlavné mesto, kto bola Mona Lisa alebo aký sa práve píše rok.

Zároveň však Loach s citom a rešpektom dokázal opísať prostredie, z ktorého pochádzajú, a sociálne podmienky, v akých žijú. Keďže ako filmár môže fantazírovať a utopisticky snívať, dáva im šancu, že aj pre nich sa kdesi rodí budúcnosť.

Berie si pritom príklad z britských sudcov a sociálnych pracovníkov. Sudcovia nie vždy považujú väzenie za najlepšie riešenie, niekedy delikventov „odsudzujú“ na sociálne práce a sociálni pracovníci nemajú vždy len za úlohu nastoľovať a kontrolovať disciplínu. Skúšajú ich aj motivovať. Nie lacnými a trápnymi rečami, ale pozornosťou a záujmom.

Vďaka jednému takému Loachov hrdina napríklad zistí, že má degustátorský talent, a keď sa dozvie, že na blízku sa bude dražiť najslávnejšia a najdrahšia whisky na svete, v hlave mu vzniká životný plán.

Hlavnú úlohu vo filme Anjelský podiel hrá Paul Brannigan. Svojich rodičov nevidel inak ako nadrogovaných, keď mal šestnásť rokov, bol prvýkrát odsúdený a nikdy nemal dôvod ani príležitosť kúpiť si oblek. Prvýkrát ho mal na sebe, keď šiel na premiéru na festival v Cannes, kde táto výborná komédia získala cenu poroty.

Kristína Kúdelová

Michal Czinege - Rekonštrukcie

Výstava, bratislavská Artotéka do 27. júna

Tvorbu maliara Michala Czinegeho netreba veľmi predstavovať. Na našej umeleckej scéne si získal pozíciu jasným, rozoznateľným maliarskym jazykom, ktorým sprostredkúval najmä príbehy z upätí tajomných pohorí.

Komorná výstava v bratislavskej Artotéke na poschodí Mestskej knižnice však jeho tvorbu ukazuje z iného uhla. Už v minulosti sa venoval tvorbe autorských kníh – tu sa k nim vracia, vytvára „tradičné“ listovacie knižky, ale i priestorové knihy-objekty a leporelá.

Dopĺňa ich veľkoformátovými tlačami, využíva pritom zmes kresby, sieťotlače, digitálnej tlače či spreje a siaha do fotografického archívu, z ktorého vyberá snímky zaznamenávajúce vznik nových malieb v čase. Akoby samotná maľba bola iba materiálom, surovinou pre niečo nové – iné, než na čo sme v súvislosti s jeho tvorbou doteraz boli zvyknutí.

Jana Németh

Art Film Fest - Trenčianske Teplice, Trenčín

Filmový festival do 27. júna

Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne pokračuje Art Film Fest. Z hlavnej súťaže je na programe napríklad mexický film Sendvičový klub o intenzívnom vzťahu medzi matkou a pätnásťročným synom, ktorý narazí na prvú prekážku, keď sa chlapec zaľúbi.

Popri ňom vstúpi do súťaže film nórskeho debutanta kurdského pôvodu, ktorý svoj film List kráľovi zložil z príbehov niekoľkých utečencov na ceste do Osla.

Alebo taliansko-nemecký film Biely tieň s málo vídanou témou. Ten rozpráva o černošských albínoch, ktorí sú ohrozeným druhom v Tanzánii.

Premieta sa tiež nový film známeho švédskeho režiséra Lucasa Moodysona Sme najlepší! Tentoraz sa venoval dievčenskej punkovej skupine a dobre sa popritom odviazal.

Film Kontakt je súčasťou profilovej prehliadky Alana Clarka, televízneho tvorcu z Británie, ktorý na scénu vstupoval v rovnakom čase ako jeho dnes slávnejší kolegovia Stephen Frears či Mike Leigh.

Preštudujte si program festivalu.

Kristína Kúdelová

Kdyby tisíc klarinetů - ČT 2, 20:00

Majú hudobné nástroje a neboja sa ich použiť! Tak znie slogan kultového muzikálu s pesničkami Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, ktorí si v ňom aj sami zahrali – spolu s ďalším hviezdami 60. rokov od Menzla po Matušku.

MS vo futbale - Dvojka, 18:00

Španielom ide v súboji s Austráliou o 18:00 už len o prestíž, Holandsko ani Čile ešte neprehrali a ich zápas o 18:00 rozhodne, kto sa vyhne víťazovi skupiny A. Či sa ním stane Brazília, sa uvidí až v noci od 22:00, keď domáci hrajú s Kamerunom a Chorvátsko s Mexikom. Pozrite si celý program.

Malena - Jednotka, 20:15

Renato má 13 a spolu s kamarátmi túži po Malene. Krásnej žene, údajnej vdove, ktorá elektrizuje všetko okolo seba. Film nominovaný na Oscara očaruje vizuálnou pôsobivosťou a postavami, ktoré sú schopné milovať i nenávidieť.

Divoký Django - HBO, 21:45

Je to western z obdobia občianskej vojny, v ktorom sa skloňuje otrokárstvo. Znie to ako klasické kino, keby to nenakrútil Tarantino – režisér, ktorý je ohňostrojom nápadov a nezvyčajných pohľadov na tradičné formy a príbehy.

Liečba šokom - ČT 2, 22:20

Krása a mladosť - to niečo stojí, obzvlášť keď je človek starý. Annie Girardotová ako úspešná podnikateľka a Alain Delon ako ambiciózny lekár vo francúzskom trileri z prostredia omladzovacej kliniky, ktorý bol nakrútený v roku 1972.

Hmla - JOJ, 23:20

Malé mestečko začne obklopovať hustá hmla. Každý, kto sa v nej ocitne, po chvíli so strašným výkrikom zmizne. V supermarkete sa nachádza 30 ľudí, ktorí sú nútení bojovať o holý život. Je to toxický opar z továrne, ktorý zabíja?