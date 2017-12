Novinky týždňa v našich kinách

Z troch filmových premiér tohto týždňa je najlepšou voľbou česká dráma z rómskeho prostredia Cesta ven. Okrem toho ešte môžete vidieť Detektíva Downa a Transformers: Zánik.

25. jún 2014 o 15:42 Miloš Ščepka

Cesta von

Česká republika-Francúzsko, 2014, 103 minút. Scenár a réžia: Petr Václav. Kamera: Štěpán Kučera. Strih: Florent Mangeot. Hudba: Max Richter. Účinkujú: Klaudia Dudová, David Ištok, Natálie Hlaváčová, Mária Ferencová-Zajacová, Milan Cifra, Sára Makulová a ďalší.

Český dokumentarista, scenárista a režisér Petr Václav nadviazal na tému spolužitia s rómskym etnikom, ktorú v roku 1996 spracoval v dráme Marian. Mladá rómska mamička Žaneta (Klaudia Dudová) sa pokúša prelomiť predsudky väčšinovej spoločnosti a zabezpečiť seba, no najmä dcérke Sáre, lepší, normálny život. Film v česko-francúzskej koprodukcii vznikal v autentickom prostredí na Ostravsku a účinkujú v ňom neherci. Festival v Cannes ho uviedol ako súčasť prehliadky Asociácie nezávislého filmu a distribúcie.

video //www.youtube.com/embed/j2uOc42ql4s

Detektív Down

Nórsko-Dánsko-Česká republika, 2013, 90 minút. Scenár: Bård Breien, Eske Troelstrup. Réžia: Bård Breien. Kamera: Gaute Gunnari. Strih: Zaklina Stojcevska. Hudba: Chris Minh Doky. Účinkujú: Svein André Hofsø Myhre, Ida Elise Broch, Nils Jørgen Kaalstad, Sven Nordin, Liv Bernhoft Osa, Karl Simonsen a ďalší.

Nórsky scenárista a režisér Bård Breien sa v roku 2006 preslávil politicky nekorektnou čiernou komédiou Kurz negatívneho myslenia. V nastúpenom trende pokračuje aj v novinke – kriminálnej komediálnej dráme Detektív Down. Robert Bogerud (Svein Andre Hofsø Myhre) je súkromný detektív ako zo starého filmu, ale zatiaľ mu nikto nezveril žiadny prípad. Robert je totiž postihnutý Downovým syndrómom, a tak všetci záujemcovia vycúvajú už zo dverí. Až jedného dňa sa naňho obrátia prešibaní príbuzní nezvestného rýchlokorčuliara Olava Starra. Hľadajú niekoho, kto prípad zaručene nedokáže vyriešiť. Netušia, že v našom svete už ani downíci nie sú úplne bez šancí.

video //www.youtube.com/embed/Te0X6L9yQMU

Transformers: Zánik

USA-Čína, 2014, Transformers: Age of Extinction, 165 minút. Scenár: Ehren Kruger. Réžia: Michael Bay. Kamera: Amir Mokri. Strih: Roger Barton, William Goldenberg, Paul Rubell. Hudba: Steve Jablonsky. Účinkujú: Mark Wahlberg, Jack Reynor, Nicola Peltz, Stanley Tucci, Kelsey Grammer, Ken Watanabe, John Goodman, Sophia Myles, T.J. Miller, Peter Cullen, Titus Welliver, Bingbing Li, Victoria Summer, Heather Danner, John DiMaggio a ďalší.

Kde inde by sa mohol Optimus Prime schovať lepšie, ako na vrakovisku? Opravovaním zničených áut sa tam snaží mechanik Cade Yager (Mark Walhberg) zabezpečiť obživu pre seba aj pre dospievajúcu dcéru Tessu (Nicola Peltz). Nedarí sa mu. Potom nájde jedno výnimočné a mimoriadne zničené auto. Režisér Michael Bay vie, že nemožno štyri razy vstúpiť do tej istej rieky, hoci je zlatonosná. A preto stále pridáva viac vody. Väčšie efekty, bláznivejšie akcie, noví transformeri Dinoboti, rovných 165 minút a rozpočet – čo minúta, to milión dolárov. Či to stačí, posúďte sami.