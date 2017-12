Kaščák swinguje a letí sem superstar Jared Leto. Tipy na štvrtok

Každý deň prinášame tipy na kultúrne zážitky. Vo štvrtok choďte za hudbou a Martinom Šulíkom.

26. jún 2014 o 0:00 Oliver Rehák

Topfest - 30 Seconds To Mars

Hudobný festival, letisko Piešťany do 28. júna

Šírka 45 metrov, hĺbka 28 metrov, hmotnosť 75 ton. To sú rozmery pódia, ktoré v týchto dňoch musel prísť na piešťanské letisko postaviť 40-tonový žeriav, čo len dokazuje, že Topfest patrí s Pohodou a Grejpom medzi naše top festivaly. Jeho hlavnou cieľovou skupinou sú fanúšikovia rock & hard & heavy hudby (bez vekového obmedzenia).

Stanové mestečko už funguje, festivalový areál otvoria dnes o 11.00, prvý koncert sa začína o hodinu neskôr. Do soboty večera sa tam vystrieda niekoľko desiatok hudobníkov, tým najzvučnejším menom je americké trio 30 Seconds To Mars so spevákom Jaredom Letom, ktorý má veľmi úspešnú paralelnú hereckú kariéru (za rolu vo filme Klub poslednej nádeje získal tento rok Oscara), nemecká skupina Helloween, český Kabát, domácu scénu zastúpia Pavol Habera s Teamom, IMT Smile, Zóna A a ďalší.

Zatiaľ jedinou programovou zmenou je neúčasť Tomáša Klusa, ktorého nahradí Čechomor.

Pre príjazdové cesty k letisku a dva hlavné vstupy do areálu bol vypracovaný špeciálny dopravný plán, od štvrtka do nedele bude zo železničnej stanice premávať kyvadlová doprava.

V predaji sú ešte stále a aj priamo na mieste trojdňové permanentky za zvýhodnenú cenu 43 eur, lístky sa dajú kúpiť aj na jednotlivé dni festivalu a k dispozícii je limitovaný počet VIP permanentiek.

Preštudujte si program.

Filmový kabinet - Neha (Martin Šulík)

Kino Lumiere, Bratislava, 18.00





Filmom Neha a prednáškou s názvom Martin Šulík a pozorovateľ sa dnes v bratislavskom kine Lumiere končí cyklus o dejinách kinematografie Filmový kabinet.

Šulík Nehu nakrútil štyri roky po skončení VŠMU, dodnes je to jeho najkomornejší a možno aj najintenzívnejší film.

Do kín uviedol mladého, váhajúceho a hľadajúceho hrdinu, ktorý sa nečakane a bez väčšej zjavnej logiky zaplietol do intímneho vzťahu dvoch neznámych ľudí.

Filmový kabinet má za sebou tri semestre. Na jeseň sa chystá štvrtý, v jeho programe budú autoreferenčné filmy, reflektujúce možnosti filmového média, jeho podoby, procesy jeho vzniku, umeleckú i remeselnú stránku.

Michal Kaščák - Od veci_FM

Koncert - Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, 20.00

Že šéf festivalu Pohoda je nielen promotérom, ale stále aj muzikantom, sa pokúsi presvedčiť dnešným večerom.

Michal Kaščák je špeciálnym hosťom relácie Od veci_FM, ktorej súčasťou sú okrem piatich humoristov a ich „tradičných skečov, absurdného humoru a od veci hlášok“ aj hudobné vystúpenia.

Toto však bude naozaj špeciálne: kým väčšina ľudí ho pozná ako speváka kultovej skupiny Bez ladu a skladu alebo ako svojrázneho folkloristu, tentoraz bude musieť ukázať, ako zvláda hudbu evokujúcu prvú polovicu 20. storočia. Na pódiu s ním totiž dnes večer bude osemnásťčlenný bigband Swingless Jazz Ensemble a má to byť dvojhodinová záležitosť.

Ďalšie pozvánky

Slovensko – krajina, v ktorej sa dá žiť (Nitra)

Illah van Oijen je Holanďanka, Olja Triaška Stefanovič pochádza zo Srbska. Obe sú fotografky a obe žijú už dlhšie na Slovensku, čo bude jasné každému, kto navštívi ich spoločnú výstavu, ktorú dnes o 17.00 h otvoria v Nitrianskej galérii. Výstava s názvom Slovensko – krajina, v ktorej sa dá žiť potrvá do 31. augusta.

Šperk v Kremnici

Výstavu 20 ročníkov medzinárodného sympózia umeleckého šperku Kremnica otvoria dnes o 16.00 h v kremnickom Múzeu mincí a medailí. Kurátorkou je Mária Hriešik Nepšinská.

Plastiky Róberta Cypricha (Žilina)

V žilinskej Galérii F na Predmestskej ulici 90 otvoria dnes o 17.00 h výstavu Róbert Cyprich: Plastiky. Kurátorom je Milan Mazúr.

Letná výstava (Bratislava)

Dnes o 19.00 h bude v bratislavskej Krokus Galérii vernisáž Letnej výstavy 2014 (Lucia Dovičáková, František Demeter, Tomáš Džadoň, Jana Farmanová, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová, Rastislav Podoba a Erik Šille).

Jubilanti 2014 (Bratislava)

Združenie medailérov Slovenska pozýva na vernisáž výstavy Jubilanti 2014, ktorá bude dnes o 18.00 h v bratislavskej Galérii Umelka. Výstavu otvorí Ľuba Belohradská, trvá do 13. júla.

video //www.sme.sk/vp/30210/

TV program, viac na Ahaho.sk

Ako štvaná zver - Dajto, 20.15

Kate McQueanová je mladá, krásna a úspešná. Ani to ju však neuchráni pred nebezpečenstvom, keď sa pri prejednávaní celkom rutinného obchodu náhodou dostane na stopu obrovskej krádeže, ktorá je prácou bývalých elitných agentov KGB.

Asterix a olympijské hry - Prima Family, 20.15

Asterix a Obelix sú späť! A tentoraz nás čaká príbeh plný športového napätia medzi Galmi a ich súpermi z celého sveta. A pri tom všetkom sa odvážny mladý Alafolix vášnivo zamiluje do gréckej princeznej Iriny.

Gepard - ČT art, 20.20

Historická taliansko-francúzska dráma z roku 1963. „My sme boli levi a gepardi. Po nás prídu šakaly a hyeny.“ Búrlivá Sicília 19. storočia vo filmovej freske vyznamenanej Zlatou palmou festivalu v Cannes.

Misia - Filmbox, 21:00

Hlboko v juhoamerickej džungli sa dvaja muži snažia priblížiť Boha domorodému kmeňu. Po rokoch spoločného boja čelia mučivej voľbe: buď počúvnu príkaz pápeža a opustia misiu, alebo tu zostanú a budú brániť Indiánov, ktorých si vážia.

Psycho - Prima Cool 21.55

Ponurý dom slúži ako motel a rozhodne nie je miestom pokojného odpočinku. Súkromný detektív sa vydáva po stopách nezvestnej ženy, ktorú niekto zavraždil v sprche. Napätie vyústi do nevyhnutného konca. Kultový horor Alfreda Hitchcocka.

Traffic: Nadvláda gangov - Dajto, 22.05

Sudca Najvyššieho súdu zistí, že jeho šestnásťročná dcéra je závislá od heroínu. Manželka sa až po zatknutí manžela dozvedá, že je narkobarónom. Aby to nebolo jednoduché, policajt sa stane členom drogového kartelu...

Rodinné prípady - Markíza, 22.35

Skutočné príbehy. Slobodná matka si po rokoch našla priateľa. Dcére však nesedí. Matka sa snaží dve najdôležitejšie osoby v svojom živote zmieriť, lenže zisťuje, že náhla zmena správania jej dcéry môže mať úplne inú príčinu.