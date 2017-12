Hádam to všetko dobre dopadne

Na Slovensku sa po rokoch nakrúca veľkovýpravná rozprávka.

26. jún 2014 o 10:47 Eva Andrejčáková

Hovorí sa, že slovenské filmové rozprávky sú smutnejšie ako české, ale v porovnaní s inými vo svete to nemusí byť smerodajné. Dôležité je, či bude divák šťastný, keď dobro opäť zvíťazí nad zlom. Rodí sa Láska na vlásku.

Vonku je horúco, vnútri takmer na nevydržanie. Vestibul je plný dám v historických róbach s veľkými účesmi, pánov v pančuškách, črieviciach, na hlave klobúky s perami, kde-tu sa mihne dieťa či trpaslík. Robiť prudké pohyby by v tejto chvíli znamenalo uvariť sa vo vlastnej šťave – v niekoľkokilogramových kostýmoch musí komparz vydržať od skorého rána až do večera, na výstupy sa čaká celé hodiny.



"Nakrúcali sme náročný historický film, pričom cieľovým divákom je hlavne dieťa,"

hovorí režisérka Mariana Čengel-Solčanská. Na snímke s dcérkou,

ktorá si dokonca v rozprávke aj zahrá. Foto: RTVS

Z Oravského hradu do štúdia

Pred trinástimi rokmi sa na Slovensku naposledy nakrúcala rozprávka – koprodukčný Sokoliar Tomáš v réžii Václava Vorlíčka. Tentoraz pôjde o čisto slovenskú produkciu a rozprávka má názov Láska na vlásku. Protagonisti, tvorcovia a štáb trávia v štúdiu RTVS už dvadsiaty siedmy deň, onedlho sa začne práca v strižni. Za sebou majú už zimné nakrúcanie na Oravskom zámku, v Zuberci, na Nitrianskom hrade či pri vzácnom románskom kostolíku v Dražovciach. Je krátka pauza. Dvere štúdia sa otvoria, princ, princezná, kráľ a ďalší protagonisti opúšťajú na chvíľu náročne vyrobené kulisy interiéru hradu a vmiešajú sa medzi štatistov a asistentov produkcie. Obraz je hotový, no deň sa ešte len začína a nakrúcanie bude pokračovať do neskorého večera. Takto strávia ešte zopár ďalších dní.



Samo Spišák, Celeste Buckingham a Tomáš Hanák počas nakrúcania.

Foto: Gabriel Kuchta

Plač neapolskej princeznej

„Práve sme nakrúcali scénu, v ktorej som veselá a šťastná. O chvíľu príde ďalšia situácia, ktorá sa udeje na začiatku príbehu. Tam budem úplne nešťastná a budem sa cítiť beznádejne,“ hovorí speváčka Celeste Buckingham. Naberá prvé herecké skúsenosti a páči sa jej to. Po skúsenostiach zo šoubiznisu uznáva, že meniť pred filmovou kamerou nálady na požiadanie nie je také jednoduché a dosiahnuť presvedčivosť a úprimnosť vo výraze sa nedá vždy na prvú klapku. Nemá síce problém rozplakať sa, keď si to situácia vyžaduje, no jej postava musí svoje nešťastie zahrať s noblesou a hrdo ukrývať emócie. Režisérka rozprávky Mariana Čengel-Solčanská jej zverila hlavnú úlohu neapolskej princeznej Beatrix.