Bob Dylan hrá v Košiciach. Pozrite si, čo sa v piatok deje v kultúre

Každý deň prinášame tipy na kultúrne zážitky. Piatok je o starom dobrom Dylanovi aj novej elektronike.

27. jún 2014 o 0:00 Oliver Rehák

Bob Dylan v Košiciach



Americký pesničkár v Steel Aréne od 20.00



Už štvrťstoročie je na takzvanom Nekonečnom turné a tak neprekvapuje, že dnes má na Slovensku už druhú zastávku. Bude to však určite iný koncert, ako zahral v lete 2010 v Bratislave.

Bob Dylan totiž odvtedy vydal nový album Tempest, ktorý sa zaradil medzi jeho lepšie nahrávky za poslednú dekádu. Polovica z nových skladieb by mala zaznieť naživo aj v Košiciach a podľa predchádzajúcich júnových koncertov divákov čaká celkovo 16 - 19 piesní.

Hoci legendárny americký pesničkár už vydal 35 štúdiových albumov, jeho repertoár je oveľa širší. Dokáže to už úplný úvod, ktorým by mala byť melancholická Things Have Changed, skladba z filmu Skvelí chlapci (2000).

Jeden z možných scenárov večera hovorí o prestávke uprostred koncertu a dvoch prídavkoch (hitoch All Along the Watchtower a Blowin’ in the Wind zo 60. rokov), je však možné, že „šéf“ podľa svojho zvyku prekvapí divákov aj spoluhráčov niečím iným.

Koncert je na sedenie, ale nemusí to tak byť až do konca a divákom sa určite oplatí prísť načas. Na rozdiel od mnohých kolegov totiž Dylan zvyčajne nezdržiava začiatky koncertov.

Claudia Cardinale v Tepliciach

Art Film Fest - Hviezdy Veľkého voza



Filmový festival Art Film Fest dnes očakáva vzácnu návštevu, do Trenčianskych Teplíc prichádza chýrna herečka Claudia Cardinale.

Možno sme ju v posledných rokoch nevideli vo veľkých a pamätných úlohách, ale stále ešte hrá a má chuť pokračovať. Na festivale si prevezme cenu Hercova misia za celoživotné dielo, v ktorom vynikal jej talent aj krása naraz.

V miestnom zrekonštruovanom kine Prameň sa o 16.30 premietne film Luchina Viscontiho Hviezdy Veľkého voza z roku 1965.

Claudia Cardinale v ňom hrá ženu s tajomstvom, ktorá v sebe nesie rodinnú traumu spôsobenú fašistickým režimom aj niekoľko rokov po druhej svetovej vojne. Jej hereckým partnerom bol Jean Sorel.

Art Film Fest sa dnes končí. Hercovu misiu tento rok dostal aj Ivan Trojan a Zlatá kamera za prínos kinematografii patrí maďarskému režisérovi Istvánovi Szabóovi a scenáristovi Ondrejovi Šulajovi, ktorý sa práve chystá na režisérsky debut.

The Blank Stare - experimentálna elektronika

Dokumentárny film - bratislavská A4, 20.00

Kolujú o nej prívlastky ako objaviteľská a okrajová. Náhľad do šírky a kvality tejto experimentálnej elektroniky ponúka online žurnál The Blank Stare. Premiéru druhého dielu ich dokumentárnej série premietne A4-ka.

Film sa sústredí na vystúpenia a výpovede troch súčasných klenotov tejto scény. Zvukový majster Jonáš Gruska sa ukáže na netradičných nástrojoch, duo БРАДА vtiahne do temného sveta atmosférickým dronom a Matej Kotouček zo Sky to Speak rozosníva rytmickým ambientom.

Premietanie oživia koncertmi Filip Ruisl, Nuuttipukki, Angakok Θ a Kosťo svojím dídžejským setom.

The Blank Stare podporuje scénu rôznymi spôsobmi. Tentoraz má každý účastník premiéry zľavu na akciu Counterpoint vo Fuge.

Ďalšie pozvánky

Müller opäť so Šebanom (Pezinok)



Dlhé roky robili spolu, potom mali dlhé roky pauzu a dnes sa opäť stretnú na pódiu. Hosťom dnešného koncertu Richarda Müllera v pezinskom amfiteátri bude Andrej Šeban. Okrem neho vystúpia aj speváčky Zuzana Smatanová, Lucia Šoralová, Sima Martausová a ich český kolega Dan Bárta. Začiatok je o 20.00 h.

Trembáčovci v Tatranskej galérii (Poprad)

Výstavu Michala a Petra Trembáčovcov s názvom O nás otvoria dnes o 17.00 h v Elektrárni Tatranskej galérie na Hviezdoslavovej ulici v Poprade. Kurátorkou je Anna Ondrušeková, výstava potrvá do 3. augusta.

Viva Nosferatu (Bratislava)

Ten film vznikol v roku 1922 a patrí ku klasike. Nakrúcal sa aj na Oravskom zámku a presahy na Slovensko ešte umocní nová hudba, ktorú k nemu na objednávku festivalu Viva Musica! skomponoval pre komorný súbor Vladislav Šarišský. Upíra Nosferatu si môžete pozrieť/vypočuť o 22.00 h v bratislavskej Starej tržnici. Komu sa bude máliť mrazivej atmosféry, môže sa presunúť do neďalekého Gorila Urban Space, kde bude program pokračovať projekciami hororových filmov.

Cluster hrá Glassa (Topoľčany)

Klasická hudba sa čoraz častejšie objavuje v nezávislých kultúrnych centrách po celom Slovensku. Nástupište 1–12 Topoľčany pozýva na koncert súboru Cluster Ensemble, ktorý dnes o 12.00 h zahrá diela Philipa Glassa.

