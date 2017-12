Pearl Jam (sa) stále bavia. Ukázali, prečo patria k najlepším

26. jún 2014 o 18:35 Michal Durdovanský

Hrali tri hodiny a nenudili. Skupina Pearl Jam v stredu večer vo Viedni presvedčila v hlučných i komorných skladbách.

Na Pearl Jam je najlepšie, že sa na nič nehrajú. Vydali desať štúdiových albumov, predali šesťdesiat miliónov kusov, no aj tak na nich nebadať hviezdne maniere. Začali krátko po ôsmej a vypredanej viedenskej Stadthalle predviedli za takmer tri hodiny 35 pesničiek.

Viac ako rockové hviezdy pripomínajú partiu kamarátov, ktorí sa dobre zabávajú. Gitarista Mike McCready behal okolo pódia a so zatvorenými očami si užíval každé viac či menej improvizované sólo, basgitarista Jeff Ament sa niekedy držal vzadu, no keď napríklad stál frajersky rozkročený na okraji pódia a hral na osemstrunovej basgitare úvod výbornej Why Go, celá sála patrila len jemu.

Druhý gitarista Stone Gossard sústredeným postojom kontrastoval s rozhýbanou opačnou časťou pódia a uprostred stál raz pokojný a inokedy rozjarený spevák Eddie Vedder.

Nie je zvuk ako zvuk

To všetko sa však odohrávalo až neskôr. Najprv tu bol opatrný začiatok v podobe komornejších skladieb Long Road a Can't Keep aj ešte trochu nesmelej kapely.

Vedder neskôr povedal fanúšikom, že po zvukovej skúške nemal veľké očakávania: „Toto je asi druhá alebo tretia najhoršie znejúca sála, v ktorej som hral za celý život“.

Po kompletnom zaplnení priestoru bol však zvuk výborný, kapela sa aj vďaka ohlasu z publika odviazala a povinné úsmevy sa už v priebehu prvých skladieb zmenili na úprimné nadšenie.

Pearl Jam zneli presvedčivo v tichších i tvrdších skladbách. Koncert pulzoval medzi skočnou hitovkou Rearviewmirror, pri ktorej sa polovica skupiny váľala po zemi, o chvíľu už Eddie Vedder sedel sám s akustickou gitarou a fľašou vína (z ktorej ochotne rozlieval aj divákom) a spieval poctu Neilovi Youngovi The Needle And The Damage Done.

Výhodou Pearl Jam oproti iným štadiónovým kapelám je nevyspytateľnosť. Setlisty menia často priamo na koncerte a celkovo je každé vystúpenie unikátne.

S obľubou zaraďujú menej známe vlastné skladby aj zaujímavé prebrané piesne. Z tých najviac potešila beatlesovka Rain. Tú Vedder nepriamo uviedol kúzelným nemeckým príhovorom, ktorý čítal z bloku.

Žiarovky aj horolezec

Zážitok z koncertu umocňovala vkusná svetelná šou, pódium bolo ozvláštnené veľkými sklenenými žiarovkami visiacimi zo stropu. Tie sa na pár chvíľ spustili a kapela ich odrážala nad hlavy divákov.

Frontman nezaprel lezecké chúťky, známe z klipu Even Flow, a na jednu sa vyštveral. Kapela v medzihre počkala, kým chytí mikrofón zo stojana, a hralo sa ďalej.

Pearl Jam vo Viedni potvrdili status jednej z najlepších koncertných kapiel. Boli uvoľnení, úprimní a vynikajúci.