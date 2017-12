Top 50 podľa svetových médií

Ktoré knihy figurujú v rebríčkoch The New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, BBC a Le Monde?

7. júl 2014 o 10:57

The New York Times

1. James Joyce: Ulysses

2. F. Scott Fitzgerald: Veľký Gatsby

3. James Joyce: Portrét mladého umelca

4. Vladimir Nabokov: Lolita

5. Aldous Huxley: Prekrásny nový svet

6. William Faulkner: Zvuk a zúrivosť

7. Joseph Heller: Hlava XXII

8. Arthur Koestler: Tma napoludnie

9. D. H. Lawrence: Synovia a milenci

10. John Steinbeck: Ovocie hnevu

11. Malcolm Lowry: Pod sopkou

12. Samuel Butler: The Way of All Flesh

13. George Orwell: 1984

14. Robert Graves: Ja, Claudius Boh

15. Virginia Woolfová: K majáku

16. Theodore Dreiser: Americká tragédia

17. Carson McCullers: Srdce je osamelý lovec

18. Kurt Vonnegut: Bitúnok č. 5

19. Ralph Ellison: Neviditeľný muž

20. Richard Wright: Native Son

21. Saul Bellow: Henderson, kráľ dažďa

22. John O' Hara: Schôdzka v Samare

23. John Dos Passos: U.S.A.

24. Sherwood Anderson: Winesburg, Ohio

25. E. M. Forster: Cesta do Indie

26. Henry James: Holubičie krídla

27. Henry James: The Ambassadors

28. F. S. Fitzgerald: Nežná je noc

29. J. T. Farrell: The Studs Lonigan Trilogy

30. Ford Madox Ford: The Good Soldier

31. George Orwell: Zvieracia farma

32. Henry James: Zlatá čaša

33. Theodore Dreiser: Sestra Carrie

34. Evelyn Waugh: A Handful of Dust

35. William Faulkner: As I Lay Dying

36. Robert Penn Warren: All the King's Men

37. Thornton Wilder: The Bridge of San Luis Rey

38. E. M. Forster: Howards End

39. James Baldwin: Choď a zvestuj to na hore

40. Graham Greene: Jadro veci

41. William Golding: Pán múch

42. James Dickey: Oslobodenie

43. Anthony Powell: A Dance to the Music of Time

44. Aldous Huxley: Kontrapunkt

45. Ernest Hemingway: Slnko aj vychádza

46. Joseph Conrad: Tajný agent

47. Joseph Conrad: Nostromo

48. D. H. Lawrence: Dúha

49. D. H. Lawrence: Zamilované ženy

50. Henry Miller: Obratník Raka

Frankfurter Allgemeine Zeitung

1. J. R. R. Tolkien: Pán prsteňov

2. Biblia

3. Ken Follett: Piliere zeme

4. Patrick Süskind: Parfum

5. Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

6. Thomas Mann: Buddenbrookovci

7. Noah Gordon: Liečiteľ

8. Paulo Coelho: Alchymista

9. J. K. Rowlingová: Harry Potter a kameň mudrcov

10. Donna W. Cross: Pápežka

11. Cornelia Funke: Atramentové srdce

12. Diana Gabaldon: Feuer und Stein

13. Isabel Allende: Das Geisterhaus

14. Bernhard Schlink: Predčítač

15. J. W. Goethe: Faust

16. Carlos Ruiz Zafón: Tieň vetra

17. Jane Austenová: Pýcha a predsudok

18. Umberto Eco: Meno ruže

19. Dan Brown: Anjeli a démoni

20. Theodor Fontane: Effi Briest

21. J. K. Rowlingová: Harry Potter a Fénixov rád

22. Thomas Mann: Čarovný vrch

23. Margaret Mitchellová: Odviate vetrom

24. Hermann Hesse: Siddhartha

25. Harry Mulisch: Objavenie neba

26. Michael Ende: Die unendliche Geschichte

27. Ulla Hahn: Das verborgene Wort

28. Frank McCourt: Die Asche meiner Mutter

29. Hermann Hesse: Narcis a Goldmund

30. Marion Zimmer Bradley: Hmly Avalonu

31. Siegfried Lenz: Deutschstunde

32. Sándor Márai: Die Glut

33. Max Frisch: Homo Faber

34. Sten Nadolny: Die Entdeckung der Langsamkeit

35. Milan Kundera: Neznesiteľná ľahkosť bytia

36. Gabriel García Márquez: Sto rokov samoty

37. John Irving: Modlitba za Owena Meanyho

38. Jostein Gaarder: Sofiin svet

39. Douglas Adams: Stopárov sprievodca galaxiou

40. Marlen Haushofer: Die Wand

41. John Irving: Pravidlá muštárne

42. Gabriel García Márquez: Láska v čase cholery

43. Fontane, Theodor: Der Stechlin

44. Hesse, Hermann: Stepný vlk

45. Harper Lee: Ako zabiť vtáčika

46. Thomas Mann: Jozef a jeho bratia

47. Erwin Strittmatter: Der Laden

48. Günter Grass: Plechový bubienok

49. Erich Maria Remarque: Na západe nič nového

50. Frank Schätzing: Der Schwarm

BBC

1. J. R. R. Tolkien: Pán prsteňov

2. Jane Austenová: Pýcha a predsudok

3. Philip Pullman: Temné hmoty

4. Douglas Adams: Stopárov sprievodca galaxiou

5. J. K. Rowlingová: Harry Potter a ohnivá čaša

6. Harper Lee: Ako zabiť vtáčika

7. A. A. Milne: Macko Pú

8. George Orwell: 1984

9. C. S. Lewis: Lev, šatník a čarodejnica

10. Charlotte Brontëová: Jana Eyrová

11. Joseph Heller: Hlava XXII

12. Emily Brontëová: Búrlivé výšiny

13. Sebastian Faulks: Vtáčí spev

14. Daphne du Maurier: Rebeka

15. J. D. Salinger: Kto chytá v žite

16. Kenneth Grahame: The Wind in the Willows

17. Charles Dickens: Nádejné vyhliadky

18. Louisa May Alcott: Malé ženy

19. Louis de Bernieres: Mandolína kapitána Corelliho

20. Lev Tolstoj: Vojna a mier

21. Margaret Mitchell: Odviate vetrom

22. J. K. Rowlingová: Harry Potter a kameň mudrcov

23. J. K. Rowlingová: Harry Potter a tajomná komnata

24. J. K. Rowlingová: Harry Potter a väzeň z Azkabanu

25. J. R. Tolkien: Hobit

26. Thomas Hardy: Tess Of The D'Urbervilles

27. George Eliot: Middlemarch

28. John Irving: Modlitba za Owena Meanyho

29. John Steinbeck: Ovocie hnevu

30. Lewis Carroll: Alica v krajine zázrakov

31. Jacqueline Wilson: The Story Of Tracy Beaker

32. Gabriel García Márquez: Sto rokov samoty

33. Ken Follett: Piliere zeme

34. Charles Dickens: David Copperfield

35. Roald Dahl: Karlík a továreň na čokoládu

36. R. L. Stevenson: Ostrov pokladov

37. Nevil Shute: A Town Like Alice

38. Jane Austenová: Anna Elliotová

39. Frank Herbert: Duna

40. Jane Austenová: Emma

41. L. M. Montgomery: Anna zo zeleného domu

42. Richard Adams: Ďaleká cesta za domovom

43. F. S. Fitzgerald: Veľký Gatsby

44. Alexandre Dumas: Gróf Monte Christo

45. Evelyn Waugh: Brideshead Revisited

46. George Orwell: Zvieracia farma

47. Charles Dickens: Vianočná koleda

48. Thomas Hardy: Ďaleko od hlučného davu

49. Michelle Magorian: Goodnight Mister Tom

50. Rosamunde Pilcherová: Hľadači mušlí

Le Monde

1. Albert Camus: Cudzinec

2. Marcel Proust: Hľadanie strateného času

3. Franz Kafka: Proces

4. Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

5. André Malraux: Ľudský údel

6. Louis-Ferdinand Céline: Cesta do hlbín noci

7. John Steinbeck: Ovocie hnevu

8. Ernest Hemingway: Komu zvonia do hrobu

9. Alain Fournier: Veľká metamorfóza

10. Boris Vian: Pena dní

11. Simone de Beauvoirová: Druhé pohlavie

12. Samuel Beckett: Čakanie na Godota

13. Jean-Paul Sartre: Bytie a ničota

14. Umberto Eco: Meno ruže

15. Alexandr Isajevič Solženicyn: Súostrovie Gulag

16. Jacques Prévert: Slová

17. Guillaume Apollinaire: Alkoholy

18. Hergé: Modrý lotos

19. Denník Anny Frankovej

20. Claude Lévi-Strauss: Smutné trópy

21. Aldous Huxley: Prekrásny nový svet

22. George Orwell: 1984

23. René Goscinny a Albert Uderzo: Asterix z Galie

24. Eugene Ionesco: Plešatá speváčka

25. Sigmund Freud: Tri eseje o teórii sexuality

26. Marguerite Yourcenar: L'Ouvre au noir

27. Vladimir Vladimirovič Nabokov: Lolita

28. James Joyce: Ulysses

29. Dino Buzzati: Tatárska púšť

30. André Gide: Falšovatelia peňazí

31. Jean Giono: Husár na streche

32. Albert Cohen: Belle du Seigneur

33. Gabriel García Márquez: Sto rokov samoty

34. William Faulkner: Bľabot a bes

35. François Mauriac: Tereza Desqueyrouxová

36. Raymond Queneau: Zazie v metre

37. Stefan Zweig: Zmätenie citov

38. Margaret Mitchellová: Odviate vetrom

39. D. H. Lawrence: Milenec lady Chatterleyovej

40. Thomas Mann: Čarovný vrch

41. Françoise Saganová: Dobrý deň, smútok

42. Vercors: Ticho mora

43. Georges Perec: Život, návod na použitie

44. Arthur Conan Doyle: Pes baskervillský

45. Georges Bernanos: Pod slnkom satanovým

46. Francis Scott Fitzgerald: Veľký Gatsby

47. Milan Kundera: Žart

48. Alberto Moravia: Opovrhnutie

49. Agatha Christie: Vražda Rogera Ackroyda

50. André Breton: Nadja