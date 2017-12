Koala v ľudskej koži

Dielo týždňa: Branislav Novotný - Petržalka.

27. jún 2014 o 17:10 Denisa Gura Doričová

Čiarový lept s názvom Petržalka, Bratislava je jeden z desiatich grafických listov z cyklu Habitus, v ktorom sa Branislav Novotný inšpiroval teóriami sociálnej reprodukcie a habitusov - vzorcov správania nevedome preberaných z okolitého prostredia. Na každom z týchto listov zobrazil iné zviera v prostredí, ktoré mu je na prvý pohľad cudzie, neprirodzené, no napriek tomu sa začína správať v súlade s ním.

Ani koala nepasuje do panelákovej, oplotenej scenérie Petržalky, ale napriek tomu pôsobí – aspoň na tejto grafike – nie ako neškodný živočích, ale ako drzý výrastok. Autor hovorí, že technika leptu bola vo svojej histórii niekoľkokrát spätá s komentovaním spoločenskej situácie a on sa snaží priniesť do tohto média súčasnú tému a tým ho oživiť.

Čiarový lept je analógová technika, v ktorej má grafik pod kontrolou každý krok od zrkadlového kreslenia ihlou do asfaltového krytu naneseného na medenú dosku cez leptanie liniek rôznej hrúbky kyselinou až po ručné tlačenie na tlačiarenskom lise. „Vytvorenie jednej takejto grafiky trvá približne týždeň, čo je vlastne tiež v kontraste s očakávaniami súčasnossti, ktorá vyžaduje rýchle výsledky akejkoľvek tvorby,“ dodáva výtvarník. Celú sériu Habitus, ktorá je Novotného diplomovou prácou, možno vidieť na výstave Posledný zhasne, ktorá sa koná v rámci cyklu Rožňavské radiály.

Dielo: Branislav Novotný - Petržalka, Bratislava, 2014, čiarový lept, 18 x 18 cm

Výstava: Rožňavské radiály 2.01., Posledný zhasne!, Galéria Baníckeho múzea, Námestie baníkov 25, Rožňava, 18. júna – 7. augusta 2014