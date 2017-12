Terapia humorom a iróniou

Výstava do 31. augusta / Galéria mesta Bratislavy

V Bratislave otvorili výstavu jednej z našich najvýraznejších maliarok Lucie Dovičákovej.

Kedysi to boli zdanlivo nevinné dievčatá s dlhými spletenými vrkočmi a ľahko zverským výrazom v očiach alebo Diana, kráľovná lovu, s divokými šelmami uprostred lesa. Dnes sú dominantou malieb mladej košickej maliarky Lucie Dovičákovej mamy a deti. Nečakajte však žiadne „ňuňuňu“. Lucia Dovičáková totiž vie, ako sa na veci pozrieť s poriadnou dávkou nadhľadu.

A nie je to tak, že by dokázala udržať odstup iba preto, lebo všetky tortúry tehotných a čerstvých matiek nezažila a nevie, o čom hovorí. Práve naopak. Vlani sa z nej stala mama, no ona dokázala všetky čerstvé a celkom nové emócie pretaviť do kresieb či malieb bez pátosu a príkras. Sama priznáva, že v istom období bolo kreslenie priam akousi arteterapiou pred baby blues. A hoci sú mnohé z jej diel celkom jasne autobiografické, stotožniť sa s nimi môže ktokoľvek.

Dnes sa dá asi len ťažko vyhnúť nespočetnému množstvu návodov a zaručených rád, ako byť tou najlepšou mamou a manželkou či ženou v domácnosti. A kým tá prvá kategória sa v Dovičákovej maľbách ukazuje ako skvelý priestor pre všetky odtiene reality a nielen zopár šťastných bezstarostných momentiek určených pre Facebook, tá druhá je stále najmä priestorom na ostrý sarkazmus. Kuchyne sa tu menia na mohutné nástroje, na ktoré žienky hrajú (možno tak, ako ktosi píska), a ženy kraľujú svojim príbytkom, hoci pripomínajú skôr princezné zatvorené vo vysokých vežiach.

A napriek tomu, či práve preto, že je tu reč najmä o dievčatách, matkách a ženách, je táto výstava určená aj pre mužov. Napokon, nie sú to aj oni, čo sú často najradšej, keď je doma všetko „ňuňuňu“?

Jana Németh

Viva opera!

Sobota / Koncert / Bratislavský hrad 20.00

Je ich päť, všetci spievajú viac na popredných zahraničných scénach než doma na Slovensku a po prvýkrát sa stretnú na jednom pódiu. Festival Viva musica! ide vo svojom jubilejnom 10. ročníku do finále vo veľkom štýle. Vyvrcholí galakoncertom našich operných hviezd na nádvorí Bratislavského hradu. Adriana Kučerová, Jana Kurucová, Miroslav Dvorský, Dalibor Jenis a Štefan Kocán zaspievajú s orchestrom Viva musica! pod vedením dirigenta Martina Leginusa (mimochodom, ďalšieho „legionára“, pôsobí v Štátnej opere Praha). Zaznejú koncertné verzie známych i menej známych árií od Rossiniho, Donizettiho, Verdiho, Boita, Bizeta, Delibesa a Halévyho. (her)

Výstava Kremnica / do 10. augusta

Nevšedné šperky od autorov z celého sveta

Kremnica je v mysliach mnohých známa najmä ako banícke mesto, kde sa ťažilo striebro či zlato a potom sa z nich razili dukáty. Dnes je to už najmä história, ktorú môžeme obdivovať na exponátoch v Múzeu mincí a medailí. Čím však Kremnica žije stále – a už dvadsať rokov počas každého leta - je Medzinárodné sympózium umeleckého šperku.

Pre niekoho slovo sympózium môže znieť až príliš nedobytne, možno veľmi podobne ako kategória umeleckého šperku. Treba však prekonať ostych – a toto je ideálna príležitosť, kde by sa vám to naozaj mohlo podariť. Tento týždeň totiž v kremnickom múzeu otvorili výstavu s výberom diel, ktoré účastníci sympózií vytvorili od roku 1990 až po súčasnosť. Nájdete tam krásne kúsky domácich autorov Antona Cepku, Erny Masarovičovej, Karola Wisslechnera, Sylvie Jokelovej, Bety K. Majerníkovej (na snímke), ale i diela umelcov z pätnástich krajín sveta. Kurátorkou výstavy je Mária Hriešik Nepšinská a výstava potrvá do 10. augusta. (jem)