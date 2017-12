Zomrel známy soulový spevák Bobby Womack

Womack svojou tvorbou ovplyvnil množstvo hudobníkov, vrátane kapely Rolling Stones.

28. jún 2014 o 4:07 TASR

LOS ANGELES. Vo veku 70 rokov zomrel známy americký soulový a R&B spevák Bobby Womack, ktorý svojou tvorbou ovplyvnil množstvo hudobníkov, vrátane kapely Rolling Stones.

Oznámila to v piatok agentúra AP s odvolaním sa spevákovu hovorkyňu, ktorá neuviedla nijaké ďalšie podrobnosti.

Vážne choroby

Womackovi pred dvoma rokmi diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Okrem toho trpel aj rakovinou prostaty a hrubého čreva, cukrovkou a ďalšími vážnymi ochoreniami. Podľa vyjadrenia hovorkyne príčina jeho smrti nebola bezprostredne známa.

Len pred dvoma týždňami Womack vystupoval na hudobnom festivale v Tennessee a podľa jeho účastníkov vyzeral byť v dobrej zdravotnej forme a nálade.

Robert Dwayne Womack sa narodil v roku 1944 v Clevelande v štáte Ohio. Prvé spevácke skúsenosti naberal v oblasti cirkevnej gospelovej hudby a začiatkom 50. rokov vytvoril spoločne so svojimi štyrmi bratmi skupinu The Valentinos.

Na dlhoročnú úspešnú sólovú dráhu sa Womack - plodný skladateľ piesní so širokým žánrovým záberom - vydal v druhej polovici 60. rokov. Počas jej trvania vydal 27 štúdiových albumov a ďalší mal vyjsť v priebehu tohto roku.

video //www.youtube.com/embed/tNjSBkGUOTU

Člen siene slávy

Medzi Womackove najznámejšie hity patria skladby "Lookin' For A Love," "That's The Way I Feel About 'Cha," a "Woman's Gotta Have It."

Okrem iného je autorom piesne "It's All Over Now", s ktorou sa Rolling Stones po prvý raz dostali na čelo hitparády v Británii. Pre Janis Joplin napísal baladu "Trust me".

V roku 2009 Womacka voviedli do Rock and rollovej siene slávy.