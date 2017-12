Hviezdou Topfestu bol Jared Leto

29. jún 2014 o 15:59 tasr, kul

Americký spevák a herec so svojou skupinou Thirty Seconds to Mars v Piešťanoch ukázal, ako sa robí šou.

Cez víkend sa na piešťanskom letisku konal jedenásty ročník rockového festivalu Topfest, ktorý vyrástol na druhú najväčšiu letnú akciu. Tento rok ho navštívilo 27–tisíc divákov.

Najväčšou hviezdou bola americká kapela Thirty Seconds To Mars, na čele ktorej stojí spevák, gitarista a Jared Leto. Trio z Los Angeles, ktoré funguje od roku 1998, ponúklo šou na americký spôsob. Vytiahlo svoje najznámejšie skladby ako Closer To The Edge, This Is War, Kings and Queens či City Of Angels, ktoré s ním odspievalo publikum (tohtoročný Topfest navštívilo 27–tisíc ľudí).

Jared Leto čulo komunikoval s fanúšikmi, pochválil krásnu krajinu a posielal do hľadiska veľa lásky. Pri jednej z pesničiek sa obliekol do slovenskej zástavy, neskôr vytiahol na pódium tridsať fanúšikov.

Americkí muzikanti nemali žiadne hviezdne požiadavky, iba ochutnávku tradičných národných pokrmov. Organizátori im pripravili aj makové šúľance a lokše so slivkovým lekvárom.

Kapela, ktorú Jared založil s bratom Shanonom, dosiaľ vydala štyri albumy, aktuálny Love, Lust, Faith and Dreams vyšiel vlani na jar. Jej frontman je známy aj vďaka paralelnej hereckej kariére. Objavil sa napríklad vo filme Klub bitkárov a za vedľajšiu postavu transsexuála Rayona v Klube poslednej nádeje získal vo februári Oscara.