Art Film Fest: Cena za film, ktorý musel vzniknúť

Medzi víťazmi tohtoročného Art Film Festu je anglický herec Eddie Marsan. Porotu presvedčil vo filme Tichý život, kde sa stará o pohreby opustených ľudí.

29. jún 2014 o 16:08 Kristína Kúdelová

Eddie Marson (vľavo) vo filme Tichý život (Still Life).(Zdroj: VFF)

Cenu pre najlepšieho herca má z Art Film Festu herec, ktorý nenechal nikoho len tak zomrieť.

Anglický herec Eddie Marsan cítil príležitosť byť súčasťou úprimného filmu a preto prijal úlohu úradníka, ktorý ma v jednej londýnskej štvrti za úlohu vybaviť dôstojný pohreb pre tých, čo nemajú žiadnu rodinu ani blízkych priateľov.

Na Art Film Feste dostal cenu pre najlepšieho herca.

Film Tichý život nakrútil taliansky režisér Uberto Pasoliny (synovec Luchina Viscontiho), ktorý už dlhšie žije v Londýne. Marsan o ňom pre RCN TV povedal: „Uberto sa v jednom čase rozvádzal a cítil sa sám. Samota sa tak prirodzene stala témou, o ktorej uvažoval. Nevybral si ju, on ju prosto musel uchopiť, preto som cítil, že jeho film by mohol byť úprimným svedectvom z jednej časti jeho života. Keďže bol aj jeho producentom, nakrútil ho odvážne a bez kompromisov.“

Tichý život bol jedným z najlepších a najsilnejších filmov v súťaži Art Film Festu. Svetovú premiéru mal vlani na festivale v Benátkach v sekcii Horizonty, kde získal viac cien.

Marsan, u nás známy z filmov Mika Leigha (Vera Drake, Happy–Go–Lucky) či ako inšpektor Lestrad vo filme Guya Ritchieho Sherlock Holmes, tentoraz stelesňuje samotu západného typu.

Veľmi striedmo, ale intenzívne hrá slobodného a nenápadného muža v stredných rokoch, ktorý poctivo dohliada na to, aby mal každý náboženský alebo civilný pohrebný obrad, píše pre každého spomienkové smútočné reči a keď nenašiel nikoho, kto by si ich vypočul, vypočul si ich aspoň on.

„Vo svojom stvárnení dokonalosti je dokonalý a nenahraditeľný,“ zhodnotila porota.