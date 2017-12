Zlyhalo im nakrúcanie slovenského hororu. Aspoň o tom urobili film

Kto sa u nás podujme na horor, toho čaká hromada bizarných zážitkov.

3. júl 2014 o 0:00 Miloš Krekovič

Prvý slovenský horor existuje aj neexistuje. Ten prvý, pôvodný, sa mal volať Fabrika smrti a priniesť príbeh, v ktorom pomrú celebrity, ale nebol dokončený. Teraz vieme prečo. Premiéru na Art Film Feste mal dokument Prvý slovenský horor, v ktorom tvorca reklám RÓBERT SLOVÁK hrá sám seba: smoliarskeho producenta, ktorému nič nevychádza.

Prečo robiť film o filme, ktorý nevznikol?

Tá myšlienka nie je naša, ani nie je nová. Poznáte film Stratený v La Mancha? Američan Terry Gilliam sníval o tom, že nakrúti príbeh Dona Quijota a keď na to prišlo, stíhali ho pohromy a katastrofy. Zranil sa mu hlavný herec, pľac postihli záplavy, až sa musel filmu vzdať.

O trápení a prekážkach však nakrútil dokument a zažil s ním veľký úspech. Keď som ten film videl v Karlových Varoch na festivale, mal som pocit, že mu dobre rozumiem. Aj my sme pri nakrúcaní slovenského hororu kadečo zažili, tak prečo o tom nehovoriť?

Bol to iba tento dôvod?

Pravdaže nie, bolo ich niekoľko. Viac partnerov nám dôverovalo a dalo produkty aj peniaze do Fabriky smrti. Chceli sme tie zmluvy splniť a prísť s nejakým výstupom. Navyše sme mali voľnú ruku, nik do toho nerýpal.

Po druhé, mám už takú poruchu, že veci rád doťahujem do konca. A chcel som aj porozprávať, čo všetko pri filme môžete zažiť. Niektoré zážitky boli bizarné.

Napríklad aké?

Za iných okolností by som sa len ťažko stretol s Mikulášom Varehom. Legendárny podnikateľ z východu podporoval rozličné projekty od miestnych boxerov po lokálne divadlá. Vybral som sa preto za ním do jeho kancelárie v slávnej benzínovej pumpe s názvom Agent 007, vystál som rad v húfe mladých Rómov pýtajúcich peniaze na šport.

Vareha bol ústretový. Pozval ma do reštaurácie, ktorá mu patrila, a prijal ma po hodine čakania. Tam predostrel plán. Chce nakrútiť pravý western s pištoľníkom, ktorého chcel stvárniť osobne, dokonca má všetko potrebné – farmu, les, aj medveďa. Živého. To som začal chápať, že sa asi míňame.

Nedal som to, prepáčte

Ešte pred štyrmi rokmi ste hlásili na blogu, že „Fabrika smrti bude a basta!“. Kedy ste to vzdali?

My sme to nevzdali. Stále si viem predstaviť, že to raz dotiahneme do konca.

Je to vôbec reálne po šiestich rokoch?