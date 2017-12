Dušan Mitana a Marián Varga na jednom pódiu

Krst knihy Nočné správy s najlepším hudobným hosťom, Strom života aj Spomienky na minulé leto a čo pozerať v televízii. Kultúrne tipy na utorok.

1. júl 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Jana Németh

Dušan Mitana a Marián Varga

Literatúry, hudba / Bratislava, Zichyho palác 19.00

Zoznámili sa tak, že začínajúci spisovateľ ako "drzý sopliak" nasadol do taxíka a nechal sa zaviesť na Leškovu ulicu za Mariánom Vargom. "Odvtedy sme sa nerozdelili. Rozumeli sme si okamžite. S niekým si totiž porozumiete na mihnutie oka a s niekým ani keď mu dáte trikrát po hube," spomínal Dušan Mitana pre SME.

Ich hlavné spoločné témy sú literatúra s hudbou a majú to obrátene. Prvý jeden z najlepších našich spisovateľov vášnivo počúva hudbu, druhý je muzikantskou legendou, ale kto ho pozná bližšie, vie, že patrí medzi najsčítanejších ľudí u nás.

Väčšinou ich môžete stretnúť osobitne - na koncertoch alebo literárnych akciách. Teda mohli by ste, keby robili svoje autorské čítania respektíve koncerty častejšie. To sú hlavné dva dôvody, pre ktoré je dnešná akcia v centre Bratislavy veľmi špeciálna. Cyklus Literárny klub u Zichyho predstaví čerstvú reedíciu Mitanovej zbierky poviedok a noviel pod názvom Nočné správy (1976) a sám autor z nej prečíta úryvky. Dodávať, kto sa postará o hudobné vsuvky večera, je už asi zbytočné.

Oliver Rehák

Strom života

Výstava / Galéria mesta Bratislava, do 17. 8.

„Strom ako fenomén sa v rôznych kultúrach objavuje ako symbol, vystupuje stelesnenie rôznych mocností, vlastností, zastupuje celé legendy a mýty. K stromu sa často viažu mýty o vzniku svetla, a strom sveta prežíva dodnes aj vo forme vizuálneho stvárnenia,“ píše kurátorka Zséfia Kiss-Szemán o téme, ktorá určila výber diel najnovšej výstavy v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy.

Podoba stromu má totiž aj vo vizuálnom umení dlhú tradíciu, či už je strom symbolom života, poznania, dobra a zla, smrti, alebo sa viaže skôr na témy životného prostredia či krajinomaľby. Fenomén stromu sa na výstave, ktorá potrvá až do 17. augusta, predstavuje z rôznych hľadísk podľa významu v tradičných kultúrach v rôznych obdobiach, transhistoricky, na základe 175 malieb, sôch, grafík a diel iných médií vo výtvarnom umení Slovenska od gotiky až po súčasné umenie.

Spomienky na minulé leto

Vernisáž / Artforum Bratislava 18.30

O pár dní už budú na trenčianskom letisku desiatky naštartovaných fotografov, ktorí sa budú snažiť ukoristiť si tie najlepšie momentky z festivalu Pohoda. Fakt je, že je to celkom fotogenické miesto, no nie každý fotograf sa potom môže pochváliť naozaj dobrými zábermi. Kým sa však otvoria brány tohto ročníka, musíme si ešte počkať. Toto čakanie sa však oddnes dá aspoň trochu spríjemniť či zjemniť pohľadom do ročníka minulého. V bratislavskom kníhkupectve Artforum sa totiž otvára komorná výstava koncertných fotografií z Pohody 2013 od Kataríny Ácelovej. Nebudú na nich chýbať Nick Cave and The Bad Seeds, Thom Yorke s Atoms for Peace, Bonobo či Robert Roth a mnohí ďalší. A ak sa vám niektorá z nich bude páčiť až tak, že by ste si ju zavesili aj doma na stene, môžete si ju aj kúpiť.