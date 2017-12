Metallicu v Glastonbury nechceli, no hviezdila tam

Správa, že budú hlavnou hviezdou najväčšieho hudobného festivalu rozpútala veľké diskusie. Nakoniec sa ukázalo, že jeho šéf zase raz dobre odhadol situáciu.

30. jún 2014 o 18:56 Oliver Rehák

Už tam znelo veľa rôznej hudby, ale ešte nič nevyvolalo taký rozruch ako pozvanie americkej metalovej legendy. Koncert skupiny Metallica v Glastonbury však nakoniec takmer všetci prijali dobre a tlieskalo sa aj Dolly Partonovej.

Viete si predstaviť, že by sa najväčšími hviezdami Pohody stali Iron Maiden? Heavy metal ešte nikdy nezaznel ani na hlavnom pódiu najväčšieho európskeho festivalu a po zverejnení správy, že v Glastonbury zahrá Metallica, mala hudobná scéna kauzu ako už dávno nie.

Otázku Načo? si nekládli len fanúšikovia a médiá, ale aj veľa hudobníkov. Škótska skupina Mogwai napríklad vyhlásila, že Metallica „stojí za prd“, spevák Jarvis Cocker z Pulp ironicky hovoril o „zaujímavom nápade“.

Ale keď k tomu nakoniec cez uplynulý víkend prišlo, ukázalo sa, že šéf festivalu Michael Eavis zase raz dobre odhadol situáciu.

Glastollica

Od svojich začiatkov v 80. rokoch odohrali vyše tisícky koncertov na najväčších pódiách, ale tento koncert bol pre nich špeciálny. Metallica si priniesla so sebou do Glastonbury dve desiatky fanúšikov, ktorí s ňou vyšli na hlavné pódium s vlajkami. Hoci britské publikum je známe tým, že keď sa mu niečo nepáči, neváha to dať najavo aj drsnejšími spôsobmi než len pískaním, premiéru heavy metalu zvládlo.

Kapela si veľkú časť publika získala už na úvod. Vedelo sa, že na rozdiel od iných tohtoročných koncertov o zozname piesní nenechá hlasovať ľudí a zostaví si ho sama, ale že začne krátkym filmom, nemohol čakať asi nik.

Zrežíroval ho Julian Temple, známy autor hudobných dokumentov, a rozdelil ho do dvoch častí. Najskôr príde pocta hercovi Eli Wallachovi, azda najslávnejšiemu westernovému banditovi, ktorý pred pár dňami zomrel, nasledujú zábery z filmu o poľovačke. Za zvukov piesne Fox on the run od skupiny Sweet sa hon na líšku zvrtne a štyri medvede, z ktorých sa neskôr vykľujú členovia Metallicy, strieľajú po poľovníkoch.

Po tomto nečakanom štarte s jasným ironickým odkazom sa objavil nápis spájajúci meno festivalu s logom a názvom kapely. Až potom sa ozvali prvé tóny skladby Creeping Death.

video //www.youtube.com/embed/tJe6Y64Gztk

Kyanid a Dolly Parton

„Fajn, naozaj sa to deje?“ spýtal sa publika po piatej pesničke spevák James Hetfield. „Cítim sa dobre a dúfam, že vy tiež. Aby sme sa trochu lepšie spoznali, mám na vás zopár vecí,“ dodal. Vyzval divákov, aby zdvihli ruky, keď chcú, aby sa zem stala lepším miestom, ak si myslia, že konajú morálne a ak chcú byť akceptovaní ostatnými „bratmi a sestrami“.

Keďže vzápätí nasledovala skladba Cyanide, mohla to byť ďalšia dávka irónie. No ako vidno vo videu z koncertu, fanúšikovia sa skôr usmievajú a koncert si užívajú. Užila si ho aj kapela, ktorá predstavila prierez celou tvorbou a tvrdí, že by do Glastonbury išla znovu.

Spokojní boli aj novinári: Metallica sa nezľakla skeptikov písal The Guardian a Telegraph ich koncert nazval slovami majstrovská lekcia.

„Sme otvorení rôznej hudbe,“ vyhlásil šéf festivalu Michael Eavis. Že to nie je fráza, dokázalo aj vystúpenie Dolly Partonovej. Americká countrypopová hviezda má 68 rokov, ale jej energická šou so šťavnatými komentármi tiež prilákala a strhla publikum.