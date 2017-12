Vrbovské vetry už dujú

2. júl 2014 o 0:00 Oliver Rehák

Vrbovské vetry už dujú

Hudba a veľa inej zábavy na víkend aj na celý týždeň

Festival / Vrbové, do nedele

Priateľské stretnutie v strede vesmíru. Zlým ľuďom vstup prísne zakázaný! Hudobno-zábavný požad Vetrovarieté. Živé šachy robotnícko-roľnícke. Formula nula. Už slogany tejto akcie naznačujú, že tu nejde len o hudbu, ale aj o kopec, či presnejšie o dva kopce zábavy.

Hlavný program Vrbovských vetrov je sústredený so soboty, keď sa areál miestneho futbalového štadióna zmení na festivalové mestečko. Zahrajú české skupiny Bratři Orffové, Buty, Fru Fru a Švihadlo, v projekte Hrana zaznejú pesničky Mareka Brezovského (ktorý má tento rok okrúhle výročie narodenia aj úmrtia), svetovú scénu tento rok zastúpi energická gitarovo-dychová úderka Big Mandrake z Venezuely.

Festival však pracuje aj počas pracovného týždňa, nielen cez víkend. Každý deň o ôsmej hodine večer sa pred kultúrnym domom vo Vrbovom niečo deje. Dnes sa tam predstavia otcovia festivalu, speváci Braňo Jobus a Whisky v iných úlohách, než majú vo svojich domovských skupinách Vrbovskí víťazi, resp. Slobodná Európa. Prvý krstí svoju knihu Ja nič, ja muzikant, druhý predstaví cestovateľské kino – svoje zážitky z exotických krajín. O hudobné predely sa postará violončelista Jozef Lupták a na záver ešte putovný Bažant kinematograf premietne film Eštebák.

Mesiac autorského čítania

Literárny festival / Kulturpark Košice

Dnes sa v Košiciach začína literárny maratón Mesiac autorského čítania, na ktorom viac ako 60 súčasných autorov zo Slovenska, Česka a hosťujúcej krajiny Škótska odprezentuje ukážky zo svojej najnovšej tvorby. Festival sa zapíše do histórie Košíc už po štvrtýkrát a návštevníkom ho sprostredkúva Knižnica pre mládež mesta Košice a agentúra a vydavateľstvo Větrné mlýny Brno. Už tradične sa doň zapájajú štyri veľké mestá, kolotoč autorských čítaní opäť odštartoval včera v Brne, čítajúci autori sa každý deň presúvajú do ďalších festivalových miest, Košice teda štartujú dnes, nasleduje Ostrava so začiatkom 3. júla a kruh uzatvára Vroclav so začiatkom 4. júla.

Zo Škótska pricestujú skvelí autori ako Peter May, Sue Glover či Graham Masterton, zo slovenských literátov budú čítať Stanislav Rakús, Marek Vadas, Monika Kompaníková (na snímke hore), Tomáš Varga či Svetlana Žuchová, z českých napríklad Jiří Padevět, J. H. Krchovský, Petr Váša či Vratislav Brabenec.

Stretnutia s autormi prebiehajú každý deň od 18.00 do 20.00 h v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici pri pavilóne Papa a v prípade nepriaznivého počasia v pavilóne.

BAnda

Výstava / Galéria SPP Bratislava, do konca júla

Pätica diplomantov zo 4. ateliéru maľby Vysokej školy výtvarných umení predstavuje v bratislavskej Galérii SPP svoj výtvarný projekt s názvom BAnda.

„Ján Hrčka, Jakub Hvězda (na snímke jeho dielo z cyklu Masitá krajina), Andrea Kopecká, Filip Sabol a Michal Turkovič reprezentujú generáciu študentov a absolventov, ktorá dokáže ponúknuť nové a iné polohy maľby, tie vychádzajú z ich čerstvých generačných postojov a názorov. Táto generácia nie je „hendikepovaná“ maľbou ako starého a nemódneho výtvarného média. Tá sa našťastie za posledných desať rokov na súčasnej výtvarnej scéne etablovala ako rovnocenný jazyk oproti digitálnym médiám, ktoré sa javili vhodnejšími aktualitami ako tradičná maľba. Súčasní mladí výtvarníci smerujú k znovuobjavovaniu vlastného jazyka maľby v jeho charakteristickej materiálovosti, farebnosti či schopnosti vytvárať príbehy vo forme dvojrozmerného obrazu,“ priblížila tvorbu autorov kurátorka výstavy Beata Jablonská.

Výstava potrvá do konca mesiaca.