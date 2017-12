Šialený portrét jedného umelca

Dvadsať umelcov, teoretikov, hudobníkov či literátov prispelo do knihy o slovenskom výtvarníkovi Martinovi Gerbocovi.

2. júl 2014 o 15:49 Michal Stolárik, autor je teoretik umenia

Maliar Martin Gerboc je slovenskému publiku dôverne známy. Ak nemáte dobrú pamäť na mená, tak vďaka jeho expresívnemu a mnohovrstevnému vizuálnemu prejavu si meno s tvorbou určite spojíte.

Jeho sugestívne a originálne diela nemajú v domácej tradícii predchodcov a v súčasnosti ani nasledovníkov. Okrem množstva samostatných a skupinových výstav, bol súčasťou významných výstavných projektov ako Decadence Now! (2011) a Butterfly Effect? (2013), ktoré boli v Galérii Rudolfinum v Prahe. Aktuálne vystavuje aj na medzinárodnom veľtrhu súčasného umenia SCOPE v Bazileji.

Nová publikácia v koncepcii Otta M. Urbana s názvom Martin Gerboc aneb (šílený) Portrét umělce svého věku (Edice Parter, Praha) svojou formou síce najviac pripomína bežnú knihu, jedná sa však o artbook – umelecké dielo, ktoré si bez výčitiek môžete odložiť do knižnice.

Koláž reakcií

Artbooky vychádzajú v menších nákladoch, nemusia obsahovať texty, začiatky či konce, sú vizuálne, dizajnovo často nadčasové a celková fyzická skúsenosť si vyžaduje iný typ pozornosti ako klasická beletria. Ich produkcia predstavuje u nás ešte stále okrajovú aktivitu, našťastie však existuje niekoľko domácich nadšencov (publikačná a distribučná aktivita združení ako Banská St a nica, APART či ostatný artbook Is The Future Boring? z produkcie galérie HIT).

Koncepcia knihy je vystavaná okolo Martinovej tvorby s fokusom na obdobie rokov 2006 až 2013. Autori zostavili zoznam dvadsiatich umelcov, teoretikov umenia, kurátorov, literátov či hudobníkov, ktorí reagovali na Gerbocovú tvorbu. Výsledkom je mnohovrstevná koláž odlišných prístupov, emócií a foriem, ktorá veľmi prirodzene komunikuje a odzrkadľuje jeho vizuálny a myšlienkový prejav.

Ukážky z príspevkov do artbooku o tvorbe Martina Gerboca od Josefa Bolfa a Otta M. Urbana.

Báseň aj soundtrack

Jednotlivé príspevky sú odlišné vo svojich prístupoch, pričom môžeme sledovať niekoľko základných smerovaní. Veľká skupina autorov narábala s Gerbocovou tvorbou ako s inšpiračným zdrojom. Príkladom je erotická poviedka Konštelácia od Agdu Bavi Paina či úprimný text Obrazy strateného sveta od Pavla Weissa o stále prítomnej atmosfére poľského mesta Terezín.

Priestor takisto dostali aj odbornejšie a literárne analýzy a opisy autorovej tvorby od Miroslava Marcelliho a Karla Babíčka. Zaujímavý prístup zvolili umelci ako Richard Stipl, Jiří David či Jiří Petrbok. V ich prípade tvoria autorové diela akýsi “odrazový mostík” – vstupujú do jednotlivých reprodukcii a odlišnými spôsobmi ich fyzicky či digitálne manipulujú.

Stipl vkladá svoje typické figurálne výjavy do Gerbocových malieb, čím znásobuje prítomný pocit znepokojenia. Ten je súčasťou aj Petrbokových svojských intervencií, vďaka ktorým až humorným spôsobom mení pôvodné reprodukcie na jednoduché “masky” pripomínajúce diablovú podobizeň. Viacerí participujúci autori, napríklad Josef Bolf či Martin Mulač, nevychádzajú z konkrétnych diel, ich vstupy však majú príbuznú atmosféru či estetiku a svojimi príspevkami ďalej rozvíjajú, komentujú a zároveň zjednodušujú čítanie diela Martina Gerboca. K žánrovej rozmanitosti artbooku prispel aj Martin Souček a Michal Habaj (poézia) či The Last Days of Jesus (hudobný soundtrack).