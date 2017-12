Kunsthalle v Bratislave nemá ani po konkurze šéfa

Juraj Čarný bol doteraz poverený riadením vznikajúcej galérie pre súčasné umenie. Konkurzom na post riaditeľa však neprešiel.

2. júl 2014 o 16:38 Jana Németh

V pondelok zasadala v bratislavskom Dome umenia / Kunsthalle komisia, ktorá mala rozhodnúť o riadnom šéfovi novej inštitúcie. Doteraz bol poverený riadením Juraj Čarný. Polročný dočasný post mu vypršal práve v deň, keď ho komisia ako jediného záujemcu o post nezvolila.

„Vzhľadom na to, že sa prihlásil jediný kandidát, sme sa rozhodli uplatniť prísnejší z dvoch ponúknutých postupov. Namiesto nadpolovičnej väčšiny hlasov musel mať úspešný kandidát dvojtretinovú podporu komisie, a to sa skrátka nestalo,“ vysvetľuje stanovisko komisie jej predsedníčka Zuzana Bartošová (SAV – Ústav dejín umenia).

„Netreba to však dramatizovať, ide sa ďalej. Naštartovanie Slovenského centra vizuálnych umení vrátane Kunsthalle to nijako neovplyvní, napokon, už sa tam urobilo veľa práce. A rozhodnutie komisie možno vnímať i tak, že skrátka nebolo protekcionistické. Nikto nemôže povedať, že by mal Juraj Čarný miesto riaditeľa vopred dohodnuté. Konkurz prebiehal štandardne, kandidát predstavil komisii svoju koncepciu, rozprávali sme sa s ním a potom sme tajne hlasovali,“ uzatvára Bartošová.

Ďalší konkurz zváži

Kľúčová myšlienka ďalšieho rozvoja Kunsthalle Juraja Čarného spočívala v dvoch základných líniách. „Lokálnej – prostredníctvom vzdelávacích programov sme chceli sprístupňovať súčasné umenie domácemu publiku – a globálnej, v rámci ktorej by sme systematicky predstavovali súčasné slovenské umenie v medzinárodnom kontexte,“ vysvetľuje Juraj Čarný. Celú koncepciu mal v pláne po konkurze zverejniť, vnímal ju ako verejný dokument.

Fakt, že sa do konkurzu prihlásil sám, bol aj preňho prekvapením. „Konkurencia je základnou podmienkou zdravého rozvoja akejkoľvek organizácie a bol som nemilo prekvapený, že sa nikto neprihlásil,“ hovorí Čarný.

Možnosť uchádzať sa v novom konkurze ešte zváži. „Prípravám budovania Kunsthalle som sa venoval viac ako rok a verím, že procesy sú dostatočne naštartované, aby jej vzniku už nič nestálo v ceste,“ dodáva.

Práca na programe pokračuje

Komisiu zostavovala Jana Kresáková, generálna riaditeľka Národného osvetového centra, pod ktoré nová inštitúcia patrí.

Oslovila deväť organizácií a združení, ktoré nominovali svojich členov. Boli medzi nimi Rada galérií Slovenska, Slovenská národná galéria, Ministerstvo kultúry SR, Vysoká škola výtvarných umení, SAV – Ústav dejín umenia, Slovenská výtvarná únia, Galéria Rudolfinum, Moravská galéria v Brne. Deviaty člen komisie bol zástupca zamestnancov NOC. Na otázku, kedy by mal byť nový konkurz, neodpovedala.

V septembri by sa podľa plánu mala otvoriť prvá výstava Dom umenia / Kunsthalle Bratislava, mapujúca 90. roky na domácej umeleckej scéne.

Od 1. júla sa novým povereným riaditeľom vedenia Kunsthalle stal Richard Gregor, ktorý od apríla pôsobil na pozícii šéfkurátora. Nina Vrbanová (kurátorka) a Daniela Čarná (vzdelávacie programy), ktorých pôvodné zmluvy mali platiť do vymenovania nového riaditeľa, ostávajú podľa Gregora v Kunsthalle už s riadnymi zmluvami na obdobie jedného roka.