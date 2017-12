Herec Mark Ruffalo: Bol som skrachovanec, verila mi len manželka

Advokát homosexuálov a skrachovaný hudobný producent. To sú dve postavy, v ktorých môžete teraz vidieť Marka Ruffala.

3. júl 2014 o 12:45 Alena Štifilová

Niekedy sa stane, že filmová úloha, ktorú vám ponúknu, sa presne trafí do vášho životného postoja. Takou je pre Marka Ruffala politická dráma The Normal Heart. Premiéru mala koncom mája na stanici HBO a 46-ročný herec v nej stvárnil hlavnú postavu – občianskeho aktivistu Neda Weeksa.

Píšu sa roky osemdesiate, v USA vypukne epidémia AIDS a Ned zakladá jednu z prvých advokátskych kancelárií bojujúcu za práva chorých homosexuálov. O víruse HIV sa vie málo, verejnosť je silno homofóbna a pacientom sa nedostáva náležitej starostlivosti.

„Hovorí sa, že trvá približne tridsať rokov, kým je spoločnosť schopná uznať svoje chyby a prešľapy,“ hovorí Mark Ruffalo pre The Observer. Sám je známy svojimi verejnými prejavmi za uznanie homosexuálnych svadieb, legalizáciu potratov a aktívnym bojom proti ťažbe zemného plynu v štáte New York pre znečisťovanie podzemných vôd.

Dráma The Normal Heart by mala podľa neho pomôcť Amerike vyrovnať sa s hanbou vlastných dejín.

„Myslím, že skutočne nastal čas pozrieť sa na to, čo sa stalo v USA počas AIDS krízy. Niekedy musíte ranu otvoriť a vyčistiť, aby sa mohla vyliečiť.“

Spočiatku však váhal, či má ponuku prijať. Jeho postava advokáta Neda Weeksa je homosexuálna a on mal pocit, že by ju mal stvárniť homosexuál. Nežijeme náhodou v časoch, keď by mal práve homosexuál získať tento typ úlohy? pýtal sa sám seba.

Režisér Ryan Murphy ho však vysmial. „To by bolo v rozpore s podstatou filmu. Nie je dôležité, aká je tvoja skutočná sexuálna orientácia. Záleží len na tom, či si podľa režiséra herec, ktorý dokáže postavu zahrať.“

A podľa reakcií filmových kritikov sa to Markovi Ruffalovi podarilo na jednotku.

Ale skôr ako si pozriete televízny film The Normal Heart, vyberte sa do kina, kde práve premietajú Love song. Hudobná romanca rozpráva príbeh bývalého producenta Dana (Mark Ruffalo), ktorý svoje rozpadnuté manželstvo a vyhodenie z práce zapíja v newyorských baroch. Mladá Gretta v jednom takom bare spieva. Keď ju Dann uvidí, staví všetko na jej talent a priamo v uliciach New Yorku s ňou nahrá netradičný album. Snímku nakrútil John Carney, režisér oscarovej snímky Once.

Deväť rokov čašníkom

Mark Ruffalo sa narodil do rodiny kaderníčky a stavebného maliara. Jeho profesionálne začiatky boli ťažké, deväť rokov pracoval ako čašník v bare Chateau Mormont v Los Angeles, obľúbenom hlavne u veľkých hollywoodskych hviezd.

„Vídaval som Johnnyho Deppa a Nicolasa Cagea poflakovať sa okolo, videl som ich obrovský úspech, kým ja som si ledva zarobil na život a bral bezvýznamné úlohy, za ktoré som takmer nedostal zaplatené. Býval som v garáži, nemal som ani vodičský preukaz či kreditnú kartu,“ hovorí. S herectvom chcel skončiť, kým nestretol svoju budúcu manželku Sunrise Coigney. „Videla, že som skrachovanec, ale ako hercovi mi verila. Povzbudzovala ma a neviem, či by som to bez nej dokázal. Asi nie,“ priznáva.