Novinky v našich kinách

Tento týždeň idú do kín filmy Blended, Easy Money, Love Song a Zbav nás zlého.

3. júl 2014 o 14:06 Miloš Ščepka

Blended

117 minút, USA 2014,

Scenár: Ivan Menchell, Clare Sera. Réžia: Frank Coraci. Kamera: Julio Macat. Strih: Tom Costain. Hudba: Rupert Gregson-Williams. Účinkujú: Adam Sandler, Bella Thorne, Drew Barrymore, Terry Crews, Joel McHale, Wendi McLendon-Covey, Chelsea Handler, Kevin Nealon, Emma Fuhrmann, Jessica Lowe, Shaquille O'Neal a ďalší.

Slovenská premiéra 3. júla 2014, Continental film

Po úspechoch v romantických komédiách Pieseň pre nevestu a 50x a stále po prvý raz sa osvedčená komická dvojka Drew Barrymore – Adam Sandler opäť zišla pred kamerou v réžii Franka Coraciho. Ten nakrútil Pieseň pre nevstu, ale aj Roznášača vody, Cestu okolo sveta za 80 dní a Zoošetrovateľa. Lauren a Jim sa stretli na rande naslepo, no dopadlo katastrofálne. Antipatia bola hlboká, zásadná a obojstranná. Náhoda ich však nečakane opäť zvedie dohromady počas exotickej dovolenky v Afrike – a zábava sa môže začať.

video //www.youtube.com/embed/8MuWt2X59fo

Easy Money

Snabba Cash, Švédsko-Nemecko-Dánsko 2010

119 minút

Scenár: Daniel Espinosa, Fredrik Wikström, Maria Karlsson, Hassan Loo Sattarvandi. Réžia: Daniel Espinosa. Kamera: Aril Wretblad. Strih: Theis Schmidt. Hudba: Jon Ekstrand. Účinkujú: Joel Kinnaman, Matias Varela, Dragomir Mrsic, Lisa Henni, Dejan Cukic, Fares Fares, Sasa Petrovic, Godehard Giese a ďalší.

Slovenská premiéra 3. júla 2014, Film Europe

Zavedenými pravidlami i počtom premiér v slovenských kinách tohto roku razantne hýbe distribučná spoločnosť Film Europe. Začiatok letných prázdnin napríklad považuje za ideálny čas pre uvedenie celej škandinávskej trilógie Snabba Cash o štokholmskom taxikárovi označovanom ako JW, ktorý sa zaplietol do organizovaného zločinu. Ako námet poslúžil knižný bestseller Jana Lapidusa. Prvý film podľa neho v roku 2010 režíroval Daniel Espinosa (Nepriateľ pod ochranou) a získal zaň tri švédske národné filmové ceny Guldbagge aj ocenenie na festivale v Palm Springs.

video //www.youtube.com/embed/FaZ6tX-N0Pk

Easy Money II

Snabba Cash II, Švédsko 2012

97 minút

Scenár: Maria Karlsson, Peter Birro, Babak Najafi, Fredrik Wikström. Réžia: Babak Najafi. Kamera: Aril Wretblad. Strih: Theis Schmidt. Hudba: Jon Ekstrand. Účinkujú: Joel Kinnaman, Fares Fares, Dragomir Mrsic, Lisa Henni, Dejan Cukic, Sasa Petrovic, Matias Varela, Madeleine Martin, Cedomir Djordjevic a ďalší.

Slovenská premiéra 3. júla 2014, Film Europe

Druhú adaptáciu bestselleru Jana Lapidusa nakrútil v roku 2012 režisér s netypickým švédskym menom Babak Najafi Karami. JW by aj rád skoncoval, so zločinom, ale nedá sa. A tak má v pätách nielen spravodlivosť policajtov, ale aj srbských mafiánov a neostáva mu iné, len opustiť rodnú krajinu. Snímka získala iba jednu švédsku cenu Buldbagge – za make up. Zaujímavosťou je, že za hlavnú rolu nebol nominovaný predstaviteľ JW Joel Kinnaman, ale Mathias Varela za postavu Jorgeho. Za vedľajšiu rolu Mahmúda nominovali herca menom Fares Rares.

video //www.youtube.com/embed/RoHFYBs8HEQ

Easy Money III – Život deluxe

Snabba Cash III - Livet Deluxe, Švédsko 2013

123 minút

Scenár: Jens Jonsson, Maria Karlsson, Fredrik Wikström. Réžia: Jens Jonsson. Kamera: Askild Edvardsen. Strih: Theis Schmidt. Hudba: Jon Ekstrand. Účinkujú: Joel Kinnaman, Malin Buska, Martin Wallström, Dejan Cukic, Matias Varela, Madeleine Martin, Cedomir Djordjevic a ďalší.

Slovenská premiéra 3. júla 2014, Film Europe

Švédski filmári nenechali zahynúť sliepočku znášajúcu zlaté vajcia ani v roku 2013. Réžie tretej časti adaptácie bestselleru Jana Lapidusa sa ujal tvorca reklám Jens Jonsson, venčený za svoje krátke filmy cenami z Berlína i Cannes. Celovečerný debut Ping-pongkingen mu v roku 2008 priniesol Veľkú cenu poroty na festivale Sundance a Zlatého Huga pre najlepšieho debutujúceho režiséra na festivale v Chicagu. Na úteku žijúci JW pátra, prečo a kam zmizla jeho sestra. Schyľuje sa k najväčšej lúpeži vo Švédsku a vo vnútri tamojšej srbskej mafie sa rozpúta vojna. Kruh sa uzatvára, trilógia vrcholí. Film získal nominácie na ceny Guldbagge za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe (Matias Varela), najlepší strih a najlepší zvuk.

video //www.youtube.com/embed/QmERzZxW38w

Love Song

Begin Again, USA 2014

104 minút, Magic Box

Scenár a réžia: John Carney. Kamera: Yaron Orbach. Strih: Andrew Marcus. Hudba: Gregg Alexander. Účinkujú: Keira Knightley, Mark Ruffalo, Hailee Steinfeld, Catherine Keener, Mos Def, James Corden, Aya Cash, Adam Levine, Raquel Toro a ďalší.

Slovenská premiéra 3. júla 2014

Markéta Irglová a Glen Hansard získali v roku 2008 Oscara za hudbu k filmu Once, ktorý napísal i režíroval John Carney. Ten sa teraz opäť uchádza o úspech s témou začínajúcich hudobníkov. Gretta (Keira Knightley) a Dave (Adam Levine) nezvládnu rýchlo získanú slávu a rozídu sa. Gretta počas vystúpenia v zastrčenom bare stretne skrachovaného hudobného producenta Dana (Mark Ruffalo) a spozná v ňom spriaznenú dušu. Hoci film má skvelé recenzie, tunajší distributér neveril originálnemu americkému názvu Begin Again a zmenil ho na „írečito slovenský“ Love Song. Možno preto, že filmov s názvom Love Song sú už celé desiatky, takže asi bude fakt dobrý!

video //www.youtube.com/embed/uTRCxOE7Xzc

Zbav nás zlého

Deliver Us from Evil, USA 2014

119 minút

Scenár: Scott Derrickson, Paul Harris Boardman. Réžia: Scott Derrickson. Kamera: Scott Kevan. Strih: Jason Hellmann. Hudba: Christopher Young. Účinkujú: Eric Bana, Édgar Ramírez, Olivia Munn, Sean Harris, Joel McHale, Dorian Missick, Jenna Gavigan, Chris Coy, Sean Nelson, John Cenatiempo, Ivan Cardona, Ben Livingston a ďalší.

Slovenská premiéra 3. júla 2014, ITAFilm

Režisér Scott Derrickson je známy ako tvorca filmov s veľavravnými názvami V moci diabla, Sinister a Hellraiser: Inferno. Rodinnou romantickou komédiou nie je ani jeho novinka Zbav nás zlého. Nakrútil ju voľne skutočných prípadov seržanta Ralpha Sarchieho, ktorého manželia Warrenovci (známi z filmu V zajatí démonov) zasvätili do tajov démonológie. Námetom bola Sarchieho kniha Beware the Night. Sarchie (Eric Bana) vyšetruje sériu ohavných zločinov. Pomáhamu nekonvenčný kňaz Mendoza (Édgar Ramírez) s kastílskymi a maďarskými koreňmi, špecializujúci sa na rituály spojené s exorcizmom. Obaja sú odhodlaní urobiť čokoľvek, aby zbavili New York síl zla.