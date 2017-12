V Orechovej Potôni zaznel pop, ktorý spôsobil kolaps

Na Slovensku idú za Davidom Hasselhoffom a Samanthou Fox fanúšikovia aj pešo.

5. júl 2014 o 14:52 Anita Ráczová

Autá stoja jedno za druhým v dlhých radoch, kolóna sa takmer nehýbe, nikto nevie, čo sa stalo. Totálny dopravný kolaps.

Z autobusov a z áut, niektoré majú sem-tam aj maďarské, rakúske a české ešpézetky, vystupujú ľudia a svižne sa pustia do putovania. Kam idú, a kto môže byť taký blázon, že je ochotný prejsť aj päť kilometrov pešo?

Jedine niekto, kto sa nebojí priznať, že aspoň raz v živote stál v plesnivých texaskách pred plagátom Samanthy Fox a predstavoval si, že ju vezie v neohrozenom Kittovi.

Veru, teraz by sa zišiel, preskočil by ponad zápchu a pristál rovno na motoristickom okruhu Slovakia Ring.

Na putovný festival Celebrating 80´s and 90´s kráčajú aj tie, ktorým spľasla padavá trvalá, keď snívali o Mitchovi Buchanonovi, ako ich zachraňuje pred módnou potupou tým, že im napraví vypchávku v blúzke alebo cvoky na tričku s nažehľovačkou.

Dvanásťtisíc ľudí

Brány areálu len ťažko zvládajú nápor návštevníkov, je vypredané, no nájdu sa aj takí, ktorí skúšajú podplatiť biletárov, tak veľmi sa chcú na chvíľu vrátiť do mladosti.

K hudbe, ktorá pred dvoma-troma desaťročiami definovala diskotéky, atmosféru kolotočov a jej hviezdy sme poznali len z Brava alebo ORF.

Zrazu zaznie známa zvučka. David Hasselhoff a štyri tanečnice simulujú spomalenými pohybmi beh s červeným plavákom v ruke. Skupinka fanúšikov Pobrežnej hliadky v žltých tielkach a trenírkach je vo vytržení.

Žoviálny hostiteľ pozýva na pódium Twenty 4 Seven a hneď po nich „najväčšiu slovenskú skupinu všetkých čias“, Maduar. Niečo na tom bude, kto už by začal vystúpenie rovno druhou slohou pesničky, ktorej chýba speváčka?

Bez obrazu, bez občerstvenia

Ten, komu sa nepodarilo chytiť si miesto dosť blízko pod pódiom, má smolu.

Bočné obrazovky slúžia iba na premietanie dobových videí, ktoré vypĺňajú priestor v čase, keď sa na pódiu menia interpreti. Polovica davu preto nemá obraz, len zvuk.

Tým vzadu pri pár stánkoch s pivom to možno neprekáža, ale niektorí to vzdali a odchádzajú. Aj preto, lebo rady na občerstvenie sú nekonečné.

Žiadne Together Forever, ktoré už odpálil Rick Astley, spevák, ktorý nebol hviezdou jednej sezóny, naopak, nahrával albumy, vyhrával ceny, mal svetové turné, pracoval s uznávanými menami. Čo tu robí?

Sám hovorí, že vďaka popine Never Gonna Give You Up, ktorou prerazil v roku 1987 a ktorá bola hitsinglom v dvadsiatich piatich krajinách sveta, „mal vtedy veľa sexu“, takže...

Bol to rok, ktorý si naplno vychutnala aj Samantha Fox. Spolu s Margareth Thatcher a lady Dianou bola najfotografovanejšou ženou 80. rokov.

Ona najmä vďaka snímkam pre Playboy, ktoré odštartovali jej kariéru. Predala tridsať miliónov albumov a singel Touch Me bol sedemnásť týždňov hitom číslo jeden.

Spieva ho aj na Slovensku, najprv s fiktívnym klavírnym sprievodom, potom s tanečnicami a vokalistkou, ktorú občas nenápadne potľapká po zadku. Rada si švacne aj po tom svojom, no kto bol zvedavý na dekolt, môže nadávať na jej tričko bez výstrihu.

Foto: SME - Tomáš Benedikovič

Recesia alebo nostalgia?

Dancefloor nabral turbo silu, keď Snap! vysunuli do hmly plechové rampy a rapper Turbo B vážne prednášal "I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer", vetu, ktorú potom údajne po zvyšok života nenávidel.

Na pódiu ho Hasselhoff privítal dvakrát, pretože po prvý raz sa pomýlil, pripravený bol DJ Sash. Davidov americký drájv tým nijako neutrpel, predvádza svoje outfity, aj to, ako spievať na playback tak, aby to akože nebolo vidno.

Keď si Vengaboys odmakajú choreografie na všetky pesničky o lete na Jamaike, Ibize a v Brazílili, do výbehu vkráča levica, ktorá sa v kovovom živôtiku a latexových rukaviciach kedysi naštvane uhýbala guličke buchnátovanej vo flipperi.

2 Unlimited alebo dvaja, ktorí v svojom najväčšom hite tvrdili, že žiadne hranice nie sú.

V Orechovej Potôni to tak v piatok večer naozaj vyzeralo. Ale spomienkam sa aj tak konkurovať nedá. Či už to celé bola recesia, alebo aj nie.