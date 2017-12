Film o domácom násilí vzniká ťažko

Mira Fornay je nádejou slovenskej kinematografie, či sa to niekomu páči alebo nie

Peter Nágel, riaditeľ Art Film Festu bol jedným z členom komisie, ktorá odmietla podporiť projekt Miry Fornay Cook, F..k, Kill (žaby bez jazyka). On by bol rád, keby režisérka dostala šancu film zrealizovať.

Ako ste hlasovali v prípade projektu Miry Fornay?

„Zhodou okolností som bol vyžrebovaný pri všetkých troch výzvach AVF, keď odborná komisia posudzovala žiadosť spoločnosti Mirafox s názvom „Cook, F...k, Kill (žaby bez jazyka). Hoci ide naozaj o netradičný projekt, a nielen pre slovenské prostredie, a aj u mňa sa objavili isté otázniky, vyjadril som tomuto projektu podporu. V prvom rade si myslím, že Mira Fornay si zaslúži dôveru. Nielen za to, čo doteraz dokázala, ale aj tým, že si nevyberá jednoduché, konvenčné témy a formy ich spracovania. Zámerom jej najnovšieho diela je výlučný pohľad na intimitu, sexualitu a násilie v podobe absurdnej dramatickej koláže. Zvolené výrazové prostriedky a nelineárne rozprávanie predstavujú nádej i riziko výsledného diela. Nádej pre vznik novátorského, netradičného a odvážneho umeleckého diela, rizikom sa môže javiť menšia zrozumiteľnosť, komunikatívnosť a vyznenie, pod čo sa môže podpísať limitujúci divácky potenciál. Lenže Mira Fornay vo svojej žiadosti neproklamuje nepodloženú floskulu o diváckom hite. Jej film nemá byť bežným mainstreamom, ani ďalším podpriemerným slovenským filmom. Áno, nadmieru štylizovaný projekt má komplikovanú štruktúru, ale to určite nie je podľa môjho názoru neprekonateľná vada, pre ktorý by nemal dostať šancu na realizáciu.“

Súhlasíte v niečom aj s kolegami, ktorí projekt odmietli?

„V žiadosti o produkciu bol projekt producentsky nepripravený. Preto aj odporúčanie odbornej komisie bolo, aby žiadosť prešla opätovným postupným vývojom. Čakal som preto, že v tretej výzve projekt posunieme minimálne do druhého hodnotiaceho kola, aby sme si vydiskutovali, či táto „hlavná“ výhrada je alebo už nie je aktuálna, čo sa však nestalo.“

Debut Miry Fornay mal premiéru v Benátkach, jej druhý film zvíťazil na prestížnom festivale v Rotterdame. Do akej miery by mala komisia prihliadať na také úspechy, aj keď sa jej nový projekt nezdá celkom pripravený?

„Do veľkej miery. Treba si totiž uvedomiť, že práve vďaka spomínaným prienikom je Mira Fornay výrazným a nádejným reprezentantom slovenskej kinematografie, či sa to niekomu páči alebo nie. Je predstaviteľkou novej, mladej generácie, ktorá sa nespolieha výhradne iba na štátne podporné fondy, ale vďaka svojim úspechom jednoduchšie a rýchlejšie rozvíja medzinárodné kontakty. A nie je žiadnym tajomstvom, že aj zahraničie má záujem s ňou spolupracovať.“

Prečo sa v hodnotení komisie uvádza aj predpokladaný počet (malý) divákov? Budete to zvažovať aj po skúsenosti s filmom Miloslava Luthera Krok do tmy, ktorý dostal z fondu vyše jedného milióna eur a mesiac po premiére ho videlo necelých tisíc ľudí?

„Ak by toto mal byť, ak nie rozhodujúci, ale aspoň dôležitý faktor pri prípadnom udelení podpornej dotácie zo strany AVF, tak deväť z desiatich slovenských filmov by dotáciu muselo vrátiť. Na Slovensku len zriedkavo vznikajú reálne divácke filmy - česť výnimkám, ktorým sa to za posledných päť rokov podarilo (Pokoj v duši, Kandidát, Lóve...). Ak sa niečo také podarí, producenti, predkladajúci svoje žiadosti, podľahnú falošnému sebaklamu a sebastredne vyhlásia, že aj ich film pri „nesporných umeleckých kvalitách má na to, aby dostal do kín aspoň 50 tisíc divákov“. Podotýkam, k takémuto vyjadreniu nikto z komisie na predkladateľov netlačí. Ono totiž nie je zložité odhadnúť už pri čítaní scenáru, aké ambície daný projekt naplní aspoň sčasti.“

Medzi filmármi sa už dal zachytiť aj taký názor, že trojnásobné odmietnutie Miry Fornay je aj prejavom akéhosi konfliktu a vzájomného nepochopenia sa generácií. Súhlasíte s takouto špekuláciou?

„Túto interpretáciu som už počul aj ja. Lenže, kto ma pozná, vie, koľko mám rokov, preto rád by som sa hlásil aspoň k „mladšej strednej“ generácii. Na druhej strane pri odmietnutí spomínanej žiadosti boli členmi odbornej komisie aj oveľa mladší kolegovia, a tí tiež boli proti. To, že v komisii prevažovali o niečo starší členovia je skôr náhoda ako zámer. Teda aspoň dúfam. Je to skôr otázka pre starších kolegov Miry Fornay (režisérov a scenáristov), ako to oni vnímajú. Nástup mladej filmárskej generácie je určite razantný a očividný, čomu sa len teším.“

Kristína Kúdelová