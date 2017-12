Ako to vyzerá, keď žijete na trikrát

Nie všetky divadlá počas leta oddychujú - v Štúdiu L+S dnes hrajú vynikajúcu komédiu, v Medickej záhrade sa začína minifestival divadiel pre deti a zajtra sa môžete prejsť po stopách Dominika Skuteckého.

7. júl 2014 o 0:00 Eva Andrejčáková, Eva Andrejčáková, jem

Divadlo 19.00 Štúdio L+S

Život na trikrát

Nie všetky divadlá počas leta oddychujú.

Výborným Životom na trikrát dnes štartujú aktívne divadelné prázdniny v bratislavskom Štúdiu L+S. Už jedenásť rokov sa tu hrá čierna komédia Yasminy Rezy. Francúzska dramatička s iránsko-maďarskými koreňmi, autorka viacerých vydarených hier a držiteľka významných ocenení, ju napísala v roku 2000 a hra sa okamžite stala ťahákom. Preložili ju do desiatok jazykov a stala sa lahôdkou divadelných scén po celom svete.

Vo Francúzsku sa prvýkrát uvádzala v roku 2001, v Anglicku dokonca o rok skôr v preklade Christophera Hamptona. Príbeh sa odohráva na večernej párty dvoch párov, medzi ktorými všeličo a všelijakými smermi zaiskrí. V Štúdiu L+S ju naštudoval Martin Porubjak. Do hlavných úloh obsadil obľúbených hercov tejto scény – Milana Lasicu, Milku Vášáryovú, Martu Sládečkovú a Milana Kňažka.

Eva Andrejčáková





Zajtra o 15.00 h/ Workshop

Po stopách Dominika Skuteckého

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pripravila pre svojich divákov cyklus letných fotodielní. Už zajtra bude prvá z nich inšpirovaná tvorbou známeho maliara Dominika Skuteckého. Tento rok si totiž pripomíname 165. výročie narodenia tohto významného bystrického rodáka. Utorková fotodielňa sa preto začne v rodnej vile umelca, kde sa najprv diváci oboznámia z jeho najznámejšími dielami. Z vily budú pokračovať spolu s lektormi po zákutiach Bystrice, ktoré maliar zobrazoval na svojich plátnach. Namiesto maľovania ich však budú zaznamenávať pomocou fotografickej techniky camera obscura na fotocitlivý materiál. Fotky si na záver vyvolajú vo fotokomore. Ak by ste si to radi vyskúšali, prihlásiť do fotodielne sa treba vopred, viac informácií nájdete na stránke galérie.

Divadlo v parku / 10.00

Detské predstavenia v Medickej záhrade

Dnes dopoludnia sa začína ďalší ročník tradičných divadelných pondelkov pre deti v bratislavskej Medickej záhrade. Tento rok program ozvláštnia divadlá z neďalekej Moravy. Minifestival otvorí predstavenie divadla Tramtarie z Olomouca. Zábavný príbeh „O pračlovíčkovi“, ktorý sa musel vyrovnať s dinosaurami, postaviť si prvý dom a vynájsť oheň, už získal pozitívne ohlasy nielen doma, ale aj v zahraničí. Počas ďalších júlových pondelkov sa vždy o desiatej dopoludnia predstavia „Divadlo Plyšového medvídka“ z Prostějova, divadlo Kuk a Cuk a Divadlo Koráb z Brna. V prípade zlého počasia sa predstavenia uskutočnia v Staromestskom kultúrnom centre na Školskej ulici 14 o 10.30 h.