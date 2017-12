Pink Floyd vydajú na jeseň po 20 rokoch nový album

Termín je október a názov The Endless River. Základom je materiál, ktorý sa nahrával v roku 1994.

7. júl 2014 o 19:05 Oliver Rehák





Keď v polovici 80. rokov opustil spevák, basgitarista a skladateľ Roger Waters skupinu Pink Floyd, vyzeralo to, že to bude jej koniec. Nestalo sa. Šéfovania sa ujal gitarista David Gilmour, vznikli nahrávky A Momentary Lapse of Reason (1987) a Divison Bell (1994).

Po druhom menovanom albume sa však už len koncertovalo. Bývalí kapelníci dokázali niekoľkokrát prekonať staré nezhody a zahrali si spolu, ale o novom čase v štúdiu sa fanúšikom mohlo len snívať. Keď navyše v roku 2008 zomrel na rakovinu zakladajúci člen, klávesista Rick Wright, všetko nasvedčovalo tomu, že už zostáva len nostalgia a reedície.

V týchto dňoch sa to však zmenilo. „Pink Floyd vyjde v októbri album s názvom The Endless River,“ prezradila na sociálnej sieti Polly Samson, manželka Davida Gilmoura a speváčka Durga McBroom-Hudson, ktorá kapelu sprevádza, vzápätí potvrdila, že bola v štúdiu.

Základom je materiál, ktorý sa nahrával v roku 1994 popri albume Divison Bell. Na tom sa aktívne autorsky podieľal klávesista Rick Wright a v knihe pamätí ho spomína bubeník Nick Mason s pracovným názvom Big Spliff, kde popisuje „ambientné atmosféry“.

Pôvodným plánom bola kolekcia inštrumentálok, no David Gilmour po rokoch prehodnotil pôvodné plány a zapojil tri vokalistky a troch producentov (medzi aj Phila Manzaneru známeho z kapely Roxy Music). Basgitarové party nahral Guy Pratt, Roger Waters sa na ňom nepodieľal.

Stručné oficiálne stanovisko kapely ešte nevyšlo, ktoré informáciu potvrdzuje, sa už objavilo na jej webstránke.