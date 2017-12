Čo sa oplatí vidieť na Pohode? Tipy SME

Štyri dni, osemnásť pódií. Všetko sa stihnúť nedá, pozrite si odporúčania redaktorov SME a šéfa festivalu Michala Kaščáka.

9. júl 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, Tomáš Prokopčák

ŠTVRTOK

Ukrajinská národná filharmónia, Bažant stage 21.00

Symfonický aj symbolický koncert pod otvoreným nebom. Tento orchester totiž hrá ruskú (Musorgskij) aj ukrajinskú (Skoryk) hudbu.

Tame Impala, Orange stage 22.00

Funguje to od prvých sekúnd. Akoby ste sa ocitli v Londýne koncom 60. rokov. Psychedelické zvuky gitár aj bicích, austrálska štvorica sa vie hrať so zvukmi, aj s tónmi. Chytľavé melódie nezabalí do banálneho popu, ale do experimentálnejších aranžmánov.

Kraftwerk, Bažant stage 23.00

Prezývku The Beatles elektronickej hudby nedostali náhodou. Kultová nemecká skupina už nejazdí na turné s hradbami prvých verzií analógových syntetizátorov, ale ako hovorí jej zakladajúci člen Ralf Hütter, svoje najslávnejšie skladby dokáže hrať konečne naživo tak ako boli skomponované so špeciálnou videoprojekciou. Diváci dostanú 3D okuliare a veľký zážitok pre uši aj pre oči.

Juana Molina, Europa 01.00

Na Slovensku žije a hrá Shina z dua Longital, v Argentíne Juana Molina. Podobnosti sú gitary, elektronika a atmosféra, pri pozornejšom počúvaní vystúpia rozdiely – experimentálnejšie pohrávanie sa so zvukmi a využívanie ľudových motívov.

PIATOK

Jambinai, Europa 19.00

Dve ženy hrajú na tradičné kórejské nástroje geomungo a haegeum, traja muži na gitary a bicie. Žiadna worldmusic, ale unikátny etno-post-rock-metal.

Fallgrapp, Red Bull Tour Bus 19.00

Slovenská nemainstreamová hudba možno nikdy nebola v lepšom stave, ako je dnes. Fallgrapp Juraja Líšku je pritom obyčajným, poctivým popom pre 21. storočie. Na debutovom albume Rieka predviedol citlivú kombináciu elektroniky a klasických nástrojov či worldmusic. Vznikla jedna z najlepších nahrávok tohto roka.

Seasick Steve, Bažant stage 19.00

Asi nikdy sa ešte nestalo, aby cenu Objav roka dostal niekto vo veku 66 rokov, no len málokto hrá blues tak autenticky ako Američan Steven Gene Wold. Pod pseudonymom Seasick Steve nahral šesť albumov a sedemdesiatnik s dlhou bielou bradou to vie naživo poriadne rozpáliť.

The Afghan Whigs, Bažant stage 21.00

Charizmatický frontman a partia, ktorú zviditeľnila kultová grunge značka Sub Pop. Tri gitary, basa, bicie, klávesista-huslista-čelista.

Moderat, Space aréna SLSP, 22.00

Chytrá kombinácia tanečnej elektroniky a hĺbavejších plôch na počúvanie. Moderat sú naživo extrémne strhujúcim zážitkom s premyslenou videoprojekciou.

SOBOTA

Tricot, SLSP aréna 14.00

Spomínate si na scénu z filmu Kill Bill, kde tri japonské dievčatá spievajú Woohoo-oo-oo-oo? Pridajte si k nim ešte jednu a pritvrďte zo starého rokenrolu na svižné aktuálne znejúce gitarové vypaľovačky Made in UK.

Kelis, Bažant stage 19.00

Vždy patrila k najzaujímavejším hlasom v súčasnej popmusic, kombinuje starý aj nový soul s RnB strednoprúdom či tanečnou muzikou. Tento rok sa však vydala na prestížnu indie značku Ninja Tune a urobila dobre.

Mogwai, Bažant stage 21.00

Škótski priekopníci žánru post–rock. Epické inštrumentálne plochy, gitary postupne budujú atmosféry, hra so zvukom, farbami aj s dynamikou.

Never Sol, Visegrad stage 22.00

Možno najväčší český hudobný objav za posledné roky. Éterický hlas Sáry Vondráškovej pokračuje presne tam, kde sa zastavila a nikdy neodvážila vykročiť Ema Brabcová (Khoiba, Luno).

Manu Delago, Europa 23.00

Volá sa to hang drum, má to krásny zvuk, aký môže mať len kovový nástroj v tvare UFO, na ktorom tento rakúsky virtuóz hrať elektrizujúce rytmy, aj melódie.

Goldfrapp, Orange Stage, 0:00

Aj keď každý ďalší album Alison Goldfrapp je pokojnejším a preč sú divoké až electroclashove začiatky dua, ktoré tvorí s Willom Gregorym, ich koncerty patria k vynikajúcim predstaveniam. Goldfrapp totiž vždy vedeli pracovať s atmosférou - nielen svojich jednotlivých skladieb, ale celého koncertu. Ak sa Alison rozhodne vystupovať naplno, Goldfrapp bude jedným z vrcholov celého festivalu Pohoda.