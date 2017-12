Čo dnes pozerať a kam ísť?

Cezhraničná sobášna turistika po novembri 1989, Vnímať svoje limity a Sedem dobrých rokov. Kultúrne tipy na štvrtok.

10. júl 2014 o 0:00 Miloš Krekovič, Miloš Krekovič, jem

So stratami treba rátať

Rakúsko-česká sobášna turistika v roku 1992

TV tip / Dvojka, 22.00

Solídny postarší Rakúšan hľadá v Česku manželku. Ak si milá, ochotná a poslušná, ozvi sa dobre zabezpečenému vdovcovi. Značka: cena dohodou, so stratami počítam.

Toto nie je hraný príbeh ani žiadny výmysel. Skutočne sme pri tom, ako chlapík v dokumente zháňa ženu v pohraničí, ako keby nakupoval nábytok do obývačky. Koniec koncov taká akcia prichádza len vzácne. Je rok 1992, čo znamená, že len nedávno otvorili hranice a rozdiely v životnej úrovni sa, samozrejme, nestačili vyrovnať. Ideálne podhubie na cezhraničnú sobášnu turistiku, ktorá kvitne nielen v Ázii, ale aj v strede Európy.

Ulrich Seidl prispel k tomu, aby si svet predstavoval Rakúšanov nie veľmi lichotivo, ako národ najrôznejších úchylných ľudí. Keď sa ho vypytujú, keby bude nakrúcať aj o normálnych ľuďoch, vraví, že to s národnosťou nesúvisí. Narodil sa v Rakúsku, tak nakrúca o svojich, také je to jednoduché. Keď bol u nás minulý rok v Trenčíne na Art Film Feste, prišla reč i na to, prečo jeho filmy nie sú jemným pohladením, ale skôr úderom do hlavy. „Chcem život ukazovať pravdivo, bez prikrášlenia. Nechcem ľudí zabávať alebo im odľahčovať,“ hovoril nám známy filmár. „Mojím krédom je, že divák potrebuje pozitívny otras. Nech sa zaoberá trochu tým, čo vidí na plátne a nech z kina vyjde ako iný človek. Bohatší vo svojom vnútri.“

Miloš Krekovič

Vnímať svoje limity

Vernisáž 17.00 h Stredoslovenská galéria

„Už nemám žiadne tajomstvá,“ hovorila pred dvoma rokmi na rozsiahlej bratislavskej výstave Veronika Rónaiová. „Kto sem príde, bude už o mne vedieť úplne všetko.“ Na výstavách Sociálna sonda 2 a 3 totiž okrem svojich diel vystavila i diela jej najbližších – otca, manžela a syna, ale i diela domácich umelcov, ktorých prácu obdivuje. Jej vlastných diel tam však bolo iba zopár. „Od detstva sa neustále pohybujem medzi výtvarníkmi. Môžem sa tváriť, že ma to neovplyvnilo, ale to nie je pravda. V práci umelca sa vždy ukáže aj jeho okolie – sociálny aspekt,“ povedala Rónaiová.

Trochu inak to bude oddnes v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, ktorá otvára retrospektívnu výstavu známej maliarky s názvom Vnímať svoje limity v kurátorskej koncepcii Kataríny Baraníkovej.

No okrem toho, že výstava predstaví štyridsať rokov tvorby Veroniky Rónaiovej, ktorá je známa predovšetkým rozvíjaním realistickej metódy zobrazovania skutočnosti, nájdete tu i diela iných autorov. „Týmto spôsobom autorka ukazuje a interpretuje svoju tvorbu cez iný, nový pohľad, a to prostredníctvom inšpiračných zdrojov, väzieb a vzťahov, ktoré ukotvujú a prepájajú jej dielo,“ hovorí kurátorka. Výstava potrvá do 5. októbra.

Sedem dobrých rokov

Literatúra / Artforum, Bratislava, 19.30

„Vydať knihu v zahraničí znamená, že si dovolíte povedať viac osobných vecí. Ako keď sa rozprávate vo vlaku s človekom, ktorého už pravdepodobne nikdy nestretnete,“ povedal v rozhovore pre SME Etgar Keret. Izraelský štyridsiatnik trávi tieto dni na Slovensku, cez víkend bude hosťom festivalu Pohoda v Trenčíne, dnes by mal prísť na krst prekladu svojej knihy Sedem dobrých rokov. Večerom sprevádza Pero Le Kvet, budú sa čítať ukážky a príde aj na autogramiádu. Hoci hlavnou témou sú knihy, premietnu sa aj krátke filmy, ktoré s nimi súvisia. To len dokazuje, že tento autor patrí medzi najvplyvnejších súčasných izraelských spisovateľov. Považujú ho za majstra poviedok, no píše aj filmové a televízne scenáre, poéziu, komiksy a detské knihy.