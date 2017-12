Scarlett Johansson: V akčných snímkach nie som na ozdobu

Preč sú časy, keď Scarlett Johansson hrávala éterické osudové ženy. Už pár rokov je z nej hviezda akčných filmov.

10. júl 2014 o 12:45 Alena Štifilová

Najnovšie si ju za svoju múzu vybral režisér Luc Besson.

V skutočnosti sa dalo vyberať z množstva herečiek, ktoré sa hodili na hlavnú postavu v novom filme Luca Bessona Lucy. Išlo skôr o to, s ktorou by si francúzsky režisér dobre rozumel.

„Neponúkam džob, ale dobrodružstvo,“ vysvetľoval v rozhovore pre server LatinoReview. Chcel niekoho, kto by sa projektu vedel oddať celou dušou, veď na ňom pracoval deväť rokov. „Niekoho, koho budem môcť trápiť 24 hodín denne niekoľko mesiacov. Na Scarlett je dobré, že nie je z cukru. Bola na to pripravená a dalo sa spoľahnúť, že to zvládne,“ hovoril Besson.

Sci-fi triler Lucy má o pár dní svetovú premiéru (do našich kín sa dostane v auguste) a Scarlett Johansson v ňom stvárňuje študentku v Tchaj-peja, ktorá nedobrovoľne pašuje v brušnej dutine väčšie množstvo drog. Zásielka sa však pretrhne a nezvyčajná chemická reakcia spôsobí, že nevyužívané kapacity jej mozgu sa začnú aktivovať. Inteligencia sa závratnou rýchlosťou zvyšuje, v priebehu pár sekúnd ovláda cudzie jazyky, bojové umenia, oplýva nadľudskou silou. Rozumie a vidí energiu vo vnútri každej živej i neživej veci. Stáva sa súčasťou niečoho väčšieho, než je ona sama, zdá sa, že môže odhaliť tajomstvá za hranicami nášho vesmíru.

„Obyčajne využívame desať percent svojho mozgu,“ opisuje svoju postavu Scarlett Johansson. „Po tom, čo sa drogy vstrebú, sa to percento u mňa postupne zvyšuje až na sto. Mení to moju osobnosť.“ Z mladej zmätenej ženy hľadajúcej zmysel života sa mení na neľútostnú šelmu pohybujúcou sa mimo ľudského chápania. Pomsta sa môže začať.



S Morganom Freemanom v snímke Lucy (2014). FOTO: OUTNOW.CH

Na skútri v uliciach Paríža