Verdi v kameňolome a ďalšie tipy na štvrtok

Kúsok za hranicami môžete vidieť veľkolepú operu, v Bratislave výstavu Funkcionalizmus SK a v televízii sa dá pozerať niekoľko vecí.

11. júl 2014 o 0:00 Zuzana Uličianska, Zuzana Uličianska, jem

Verdi v kameňolome

Kúsok za hranicami môžete celé leto vidieť veľkolepú Aidu

Opera / St. Margarethen, Rakúsko 20.30

Tento týždeň mala premiéru nová open-air divadelná inscenácia uvádzaná v rámci letných operných slávností v St. Margarethen pri Eisenstadte, burgenlandskom mestečku vzdialenom od Bratislavy len asi 70 km. Tentoraz si organizátori zvolili jednu z Verdiho najčastejšie uvádzaných opier - Aidu, drámu nešťastnej lásky egyptského vojvodu Radamesa a etiópskej princeznej Aidy.

Dnes i v sobotu večer a potom až do 17. augusta vždy od štvrtka do soboty (prípadne aj nedele), so začiatkami o pol deviatej sa bude v starom rímskom kameňolome odohrávať monumentálne predstavenie plné efektov. Diváci môžu opäť tešiť na nákladnú scénu Manfreda Wabu s veľkoprojekciami i množstvom náročných kostýmov výtvarníčky Susanne Özpinar. Pod réžiou je podpísaný hollywoodsky režisér rumunského pôvodu Robert Dornhelm, ktorý okrem iného vytvoril dokument o dirigentovi Herbertovi von Karajanovi či záznam opery Bohéma s Annou Netrebko a Rolandom Villazónom.



Kristin Lewis v úlohe Aidy v inscenácii Operných slávností v St. Margarethen. Foto: OFS

V titulnej úlohe sa počas leta budú striedať tri vynikajúce sopranistky: afroameričanka Kristin Lewis, ktorá sa pred štyrmi rokmi stala hviezdou veronskej Arény. V tejto sezóna spievala Aidu aj vo Viedenskej štátnej opere či v Štátnej opere v Berlíne, bude aj Leonorou vo Verdino Trubadúrovi v milánskej La Scale či Mimi v Bohéme, ktorú uvedú v Teatro la Fenice. Aj o Kanaďanke Yannick Muriel Noah sa kritici vyjadrujú, že má hlas ako oceán a rovnako široký aj talent. Do tretice sa môžete v tejto úlohe stretnúť s Taliankou Martou Brivio. V známom triumfálnom pochode vystupuje takmer tristo účinkujúcich, v sprievode nechýbajú ani kone. Na konci prvej časti čaká na divákov už pomaly neodmysliteľná súčasť tohto letného podujatia - ohňostroj.

Židovská obradná sieň v Bratislave, architekt Fridrich Weinwurm.

Foto: Oľga Triaška Štefanovič

Funkcionalizmus SK

Vernisáž 19.00 h / Flatgallery

Výstavný projekt Funckionalizmus SK sa podľa kurátora Andreja Jaroša pokúsi ukázať divákom menej známy pohľad na vybrané objekty slovenskej moderny z medzivojnového obdobia, predovšetkým prostredníctvom fotografií a videí Andrei Kalinovej, Petra Kuzmina, Moniky Pascoe Mikyškovej a Olji Triaška Stefanovič. „Bude tu čiernobiela i farebná fotografia, ktorá sa pokúsi zachytiť významné pamiatky moderny, ktoré pomaly ale zato dôsledne nahlodáva čas. Nebudú chýbať ani performatívne videá z projektu Abandoned (re)creation, súvisiace s touto špecifickou architektúrou,“ hovorí Jaroš.

Výstava má priniesť kritický pohľad na tento strohý štýl, okolo ktorého sa dnes vynárajú otázky súvisiace s rekonštrukciou či spôsobom, ako tieto stavby zachovať pre budúcnosť. V auguste by sa mala konať aj séria prednášok odborníkov venovaná práve tejto téme.