Piatok na Pohode: Ľudia zmokli, Travis z nich urobili dirigentov

Program sa už musel pre búrku meniť, no podvečer sa vyčasilo.

11. júl 2014 o 13:52 Oliver Rehák, Tomáš Prokopčák

Prenášame dianie z festivalu. Program sa už musel pre búrku meniť, no podvečer sa vyčasilo a prišlo aj na hokej.

23.10 Headlinerom druhého dňa festivalu mala byť britská rokenrolvá zostava Travis. Kapela síce svoju najväčšiu slávu zažila pred viac než desiatimi rokmi a dnes je to viac retro než aktuálna muzika - a to i napriek minuloročnému comebacku - ale napokon, celé to bolo také milé. Aj vrátane ružovej brady a komunikácie s publikom, ktoré malo mávať rukami a podobne.

Preto ak ste pri iných koncertoch mohli natrafiť najmä na roztancovaných návštevníkov, ľudí spokojne (či nespokojne) kývajúcich hlavami či na neustále rečnenie všetkých a všade, Travis patril predovšetkým párom, ktoré sa v piatok v noci držali za ruky.

22.00 Ak by nemeckí veteráni z Kraftwerk chceli vidieť, ako sa robí elektronická diskotéka dnes, mali sa prísť pozrieť na kolegov z Moderat (a Modeselektor). Kombinácia dlhých zasnívaných plôch s dôrazným beatom roztancovali "vesmírnu arénu".

20.20 Po včerajšej cyklistickej vsuvke (skladba Tour de France od Kraftwerku) prišlo dnes na hokej. Marián Gáborík priniesol na hlavné pódium Stanley Cup a vzápätí sa s ním na hasičskom aute previezol po areáli. O "soundtrack" sa mu postarala skupina Funny Fellows.





19.15 Najpríjemnejšie sú hudobné prekvapenia. Takým bola aj kórejská zostava Jambinai. Ich skladby začínajú pokojnými ambientnými atmosférami, aby skončili rozbúreným búšením do všetkého možného, až by sa aj niektorí metalisti hanbil.



19.10 Má vyše sedemdesiat a vyzerá akoby práve zliezol z traktora po celodňovej práci na farme. Ale keď začne vyťahovať gitary bizarných tvarov poskladané z bizarných predmetov, s jednou strunou či tromi strunami a začne spievať, zabudnete, koľko je hodín i že ste hladní.

Bradatý Američan Seasick Steve hrá iba s bubeníkom, je to bluesový ZZ Top aj White Stripes naraz v kombinácii s Vrbovskými víťazmi. Uprostred koncertu vyhlási "idem si nájsť dievča", zíde medzi ľudí, vyberie si z prvého radu slečnu, galantne odprevadí a usadí vedľa seba, aby jej zaspieval romantickú baladu.

19.00 Slovenský projekt Fallgrapp patrí k tomu najzaujímavejšieu, čo v poslednej dobe v miestnej muzike vzniklo. Preto boli očakávania od jeho živého hrania v osemčlennej zostave veľké. Jeho debut Rieka totiž šikovne spája rôzne hudobné svety: worldmusic aj elektroniku, klasické nástroje i spev.

Na Pohode to však nefungovalo. Príjemnému modernému popu Fallgrappu uškodil nezvládnutý zvuk, keď sa jednotlivé nástroje v sebe strácali a ozvučenie jedného z vedľajších pódií nestíhalo basové spodky.

18.25 Jupiter and Okwess International sú kapela z Konga. To je celkom dobrý predpoklad na poriadnu africkú tancovačku, ktorú kapela na festivale predviedla. Niekedy nepotrebujete hrať najoriginálnejšiu hudbu, no stačí, ak do nej dáte kopu energe. A kombinácia worldmusic a rokenrolu bude výborne fungovať.

18.20 "Toto nie je žiadna búrka," vraví Ben Challis. V Trenčíne je ako spevák punkovej skupiny Pig Ignerents, s hudbou začínal ako tínedžer a po rokoch sa k nej vrátil. Jeho hlavné zamestnanie je Glastonbury. Na najväčšom európskom open-air festivale robí právnika, už 21 rokov, s čím je spojených veľa (zverejniteľných i nezverejniteľných) historiek.

"Metallica to tento rok skvele ustála, podobné diskusie boli, keď prišiel Jay-Z. Nemáme dôvod uzatvárať sa, každý žáner má svoje hviezdy, ktoré dokážu zabaviť ľudí. Napríklad Dolly Parton, ktorá tento rok hrala u nás posledný deň, mi vravela, že nikdy nehrala na takejto open-air akcii a najskôr nechcela, aby ju nakrúcala televízia. Nakoniec to bola taká šou, že nám ďakovala, lebo neverila, že ju budú počúvať dvadsaťroční. Kapely od nás chcú často veľa vecí, ale aj zmluva s The Rolling Stones sa nakoniec zmestila na štyri strany."

17.15 Komiksové stripy postavené na karikovaní kľúčových dejinných udalostí českej (a dnes už aj slovenskej) histórie. Také sú Opráski, ktoré sa zrodili vo svete sociálych sietí a internetu, no dnes majú za sebou už dvojicu kníh.

"Chcem to robiť, dokým nepredáme viac kníh ako Jo Nesbo. A ten potom skočí z mosta," vraví tvorca stripu, ukrytý v kostýme Zmikunda, jednej zo svojich postáv. A sľubuje viac komiksov aj zo slovenských dejín.

17.01 Areál je ešte zaplnený menej než vlani. Šéf festivalu to pripisuje predpovediam počasia a verí, že večer bude návštevnosť rovnaká ako vlani.



16.36 "Radšej budem lízať podlahu než hrať hudbu, ktorá ma nebaví," povedal na tlačovej konferencii Seasick Steve. Americký sedemdesiatnik pripomínajúci skôr farmára než hudobníka potvrdil, že je na súčasnej scéne originálom.

"Mohol som byť už mŕtvy, stále tu som, hrám hudbu a platia ma za to. Haleluja," dodal a povedal, že sa čuduje mladým kapelám, ktoré nehrajú koncerty nadoraz. Takto nejako budú asi vyzerať v jeho veku bratia Jobusovci - originálne nástroje.

16.10 České WWW patria k najšikovnejším elektronickým kapelám v našich končinách. Paradoxne, zostava kedysi začínal ako hiphopová kapela. Tento rok sa však predstavili aj s bubeníkom Pavlom Fajtom. A ešte nikdy v tom nebolo viac energie. Otázkou tak iba je, prečo WWW nedostali lepší čas.

16.03 Od Trenčína na letisko prišla ďalšia búrka. Programové zmeny zatiaľ nie sú.

15.00 Na Glastonbury hrala na hlavnom pódiu Metallica, v Trenčíne Ivan Mládek. Český sedemdesiatnik priviezol svoj banjo band, pomedzi staré pesničky trúsil aj oplzlé vtipy.

13.10 Tajným hosťom a prekvapením festivalu sa stal nový prezident Andrej Kiska. V diskusii so Štefanom Hríbom povedal, že sa chce vyhnúť tomu, aby ho politika zmenila pravidelnými návštevami detskej onkológie.

12.00 Prvé vystúpenia druhého dňa festivalu narušila silná búrka.