Sobota na Pohode: Goldfrapp a Suede roztancovali trenčiansky festival

Aj tretí deň festivalu bol v znamení rôznych žánrov.

12. júl 2014 o 14:00 Oliver Rehák, Tomáš Prokopčák

Po dusivom dni, keď slnko pálilo na letisko aj spoza mrakov, prišiel príjemný večer v znamení britskej a domácej scény.



1.35 Akoby to boli dva koncerty. Jeden spred pár desaťročí, keď dozvuky hipisáckeho psychadelického rokenrolu narazili na koniec sedemdesiatych rokov. A druhý, keď sa k tomu primieša bláznivá elektrodiskotéka spred desaťročia.

Také sú vlastne aj albumy Goldfrapp. Chvíľu zasnívané a skôr na počúvanie, miestami potom tanečný žúr. Preto ak niekto po pár minútach koncert britského projektu vzdal, urobil chybu: prišiel práve o tú veľmi zábavnú diskotéku.

Napriek pomalšiemu rozbiehaniu totiž Goldfrapp predviedli všetko to, prečo kedysi patrili k najzaujímavejším kapelám vôbec. Jediným problémom ich vystúpenia tak zostal akýsi nejasný pocit, že tento koncert sa mal odohrať na Pohode už niekedy v roku 2008.

0.55 Britské hlavné hviezdy hlavného pódia Suede priniesli prierez svojou tvorbou od debutového albumu z prvej polovice 90. rokov až po aktuálnu nahrávku Bloodsports (2013) a úplne novú skladbu. Znie to stále rovnako, no spevák Brett Anderson bez problémov odspieva svoje pôvodné party v hitoch ako Animal Nitrate a patrí medzi frontmanov, ktorým je aj to najväčšie pódium primalé. Toto vystúpenie v mnohom pripomenulo staršiu návštevu iných britských legiend - Pulp

00.10 Kým na hlavnej scéne sa tento rok akoby najmä splácali dlhy v podobe trochu oneskorených slovenských koncertných premiér, objavovať sa dalo najmä na menších pódiách. Manu Delago, rakúsky virtuóz v hre na hang drum kúzlil so svojimi spoluhráčmi pekné atmosféry a zvukové farby. Spievajúca huslistka/klaviristka, bubeník a kontrabasista spolu s lídrom hrajú hudbu, ktorá ma rovnako blízko k worldmusic ako aj ku klasike či džezu. Krásnu, veľmi muzikálnu. Kto zmeškal, nemusí ľutovať - na jeseň sa Manu Delago na Slovensko dvakrát vráti. Zahrá na festivaloch Konvergencie a Waves.

23.00 Český writer, autor kníh, výtvarník a najmä rapper Vladimir 518 patrí k najtalentovanejším predstaviteľom urbánnej kultúry v celom stredoeurópskom priestore. Jeho skladby dokážu spojiť úpadkovú diskotéku s technicky výborným rapovým prejavom, nasleduje klasický hip-hop a ten potom vystrieda moderný zvuk rapu roku 2014.

Ak by ste chceli vedieť, ako má vyzerať moderná mestská hudba v 21. storočí, treba si vypočuť práve Vladimirove albumy. Alebo si prísť pozrieť jeho koncert: aj na Pohode ukázal, že táto šou je jednou z najenergickejších „v hre“, akoby asi povedali rapperi.

Na Pohode sa asi neodohralo veľa koncertov, ktoré by svojim nábojom a energiou prekonali vystúpenie 518.

22.00 Chýba tomu ešte niekoľko rokov skúšania a hrania. Sympatický český projekt Never Sol totiž spája príjemný hlasový prejav Sáry Vondráškovej s muzikou, ktorá trošku pripomína Emiku. A práve od nej by si Never Sol mohol vziať niekoľko lekcií.

Začať napríklad tým, že basákovi ktosi prezradí, ktorým smerom je publikom. Never Sol je už dnes veľmi zaujímavým počúvaním. No Sára by sa nemusela báť používať viac elektroniky a najmä, mala by prinútiť J. P. Muchowa, aby výraznejšie vstupoval aj do jej koncertov.

20.56 Jana Kirschner je dnes kráľovnou slovenského popu - a o pravdivosti tohto vyhlásenia presvedčil aj jej festivalový koncert. Partner a producent Eddie Stevens jej pomohol prekročiť žánrové obmedzenia, čo bolo vidieť aj počas živého hrania, keď sa na pódiu ocitlo naraz viac ako desať hudobníkov vrátane cimbálu, akordeónu či vokalistov.

Vystúpenie Jany Kirschner však bolo výnimočné aj v čomsi inom. "Keď som na Pohode hrala naposledy s albumom Krajina rovina, bola som v tom. Teraz som na Pohode... a som v tom," priznala svoje aktuálne tehotenstvo publiku.

Jediným problémom inak vynikajúceho koncertu až neslovenskej úrovne bol jedine jeho prídavok. Jana neuspievala vysoké tóny vo falzete, čo trošku poškodilo celú atmosféru vystúpenia.

Jana Kirschner. FOTO - SITA / Jozef Jakubčo

20:40 "Kurt Cobain kedysi povedal, že v americkej Top 40 nie je takmer žiadna dobrá hudba. Veľa sa toho nezmenilo, ale stále sú tu zaujímaví muzikanti. Na jeseň budem napríklad spolupracovať s Rakúšankou Soap&Skin a môj veľký sen je robiť s Britney Spears. Vytiahnuť z nej niečo úplne iného," povedal na tlačovej konferencii Tricky.

Spoločnú pesničku s Alison Goldfrapp zo svojho prvého albumu nezahrá, hoci by sa stretnúť mohli, pretože Angličanka hrá dnes večer na Pohode až po ňom. Britský rapper a spevák ešte dodal, že slávu považuje za chorobu a že na pódiu nebude vystupovať v žiadnych kostýmoch. Málokedy sa tlačová konferencia na festivale zmení na fanúšikovské fotografovanie s idolom tak ako dnes.

19.23 Ako znie stará černošská hudba, keď sa prenesie do 21. storočia? Kelis je speváčka, ktorá vytvorila globálne hity, no jej posledný album skončil na prestížnej indie značke Ninja Tune. Presne taký bol koncert Kelis Rogers na hlavnom pódiu. Spojenie popových hitov a starého soulu či RnB v modernom kabáte. A kopa energie, ktorá roztancovala ľudí pod pódiom.

17:27 Sprievodný program tvorí aj množstvo diskusií. V jednej z nich bol hosťom bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak, ktorý sa vyjadril aj o súdnej obsielke v spore premiéra Fica s ex-premiérkou Ivetou Radičovou: "Ficovi by ju mohol doručiť aj policajný prezident, keby sa mu nahlásil. Je to záhada aj pre mňa, že mu to nevedia doručiť."



16:02 O popoludňajší program sa stará najmä domáca scéna. A nielen na oficiálnych pódiách. Keď idete okolo klavíra, ktorý je voľne umiestnený v areáli, môže sa vám stať, že si napríklad vypočujete Elán. Na alternatívnom festivale je mainstream alternatívou.





15.20 New Orleans je mesto vychýrené svojou muzikou. Koncert miestneho Preservation Hall Jazz Bandu šikovne spojil swing, funk, soul aj skorý rokenrol, čím prinútil vstať z rozpálenej betónovej plochy letiska viacerých návštevníkov. Škoda len, že takéto energicke vystúpenie nedostalo lepší čas.

14.45 Britská skupina Suede stála pri zrode britpopu, na rozdiel od kolegov z Blur a Oasis funguje. Vlani vydali vydarený comebackový album, na Pohode už chcú zahrať aj ďalšie nové pesničky.

"Hlavne netreba riešiť, či je skladba alebo text originálom, nové nápady nás len musia nejakým spôsobom chytiť. Inak nechytia ani divákov," tvrdí v rozhovore spevák Brett Anderson. O minulosti sa príliš baviť nechce: "Kto je to?," pýta sa pri pohľade na svoje staré fotky, ktoré mu pošlú fanúšikovia do zákulisia na podpis.

Účinkujúci sa podpisujú na stenu v Artist´s Village.

13.00 Kým hlavné pódium sa ešte pripravuje na svoje otvorenie, vedľa už hrajú Walter Schnitzelsson. Ich rokenrol roztancoval návštevníkov aj napriek teplu a kým o tomto čase ľudia zvyčajne sedávajú na vybetónovanej ploche letiska, na tomto trošku retrorokenrolovom koncerte sa skáče. Aj krátko po dvanástej.

Marián Varga a Noneto, naopak, priniesli po jednej hodine trošku klasickej muziky. Už po roky Pohoda ukazuje, že sláčiky, dychy či klavír sú spolu s klasikou nielen príjemným spestrením. Vargove majstrovstvo možno je najmä na počúvanie, no, paradoxne, funguje aj na naozaj veľkom pódiu.

12.00 Teplo a krátke oblečenie. Ak v piatok zápasil festival aj s búrkam a dažďom, v sobotu svieti slnko. A malo by to tak zostať aj do večerných hodín. Vtedy sa dokonca vyjasní úplne, meteorológovia hovoria o bezoblačne oblohe.

