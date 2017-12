Pohoda 2014 priniesla veľa symboliky, málo hviezd neuškodilo

Aj keď tentoraz Pohoda nebola výnimočná, stále je naším najlepším festivalom.

TRENČÍN. Osemnásť rokov je vek dospelosti. Kam za tento čas dospel náš najväčší festival?

Nebude sa naň spomínať kvôli jednému–dvom menám, ako to bolo vlani, keď Nick Cave a Atoms for Peace svojimi vystúpeniami zatienili všetko ostatné. Toto bol viac symbolický ročník.

Európsky festival

Pohoda má tradíciu a z hľadiska servisu aj programu je na európskej úrovni. O tom si môže myslieť ktokoľvek čokoľvek, ale kto navštívil iné veľké akcie u nás či v zahraničí, musí oceniť hygienický štandard aj mená na plagátoch.

Prvou zásadnou zmenou, na ktorú návštevníci narazili, bolo rozdelenie parkoviska do troch zón. To pomohlo rozriediť tradičné zápchy a do areálu sa automobilisti dostali rýchlejšie než v minulosti.

Čo si návštevníci mohli prvé všimnúť vnútri, bolo viac scén a menej kolotočov. Presnejšie, scén bolo až osemnásť a kolotoč jediný (v detskom kútiku). O to viac však našli hudby, literatúry a diskusií.

Samozrejme, nie každému môžu vyhovovať debaty na politické témy a nie každý je typom diváka, ktorý chce objavovať v hudbe nové talenty či aktuálne mená, ako boli napríklad Tame Impala či Manu Delago.

Kto prišiel a kto môže prísť

Najväčšie hudobné hviezdy skôr robia samostatné turné než festivaly a kto napríklad obľubuje tvrdšie žánre, na Slovensku má k dispozícii Topfest alebo Terchovský budzogáň.

Komu však tento rok chýbali veľké mená, možno sa dočká na budúci rok. Skupina Radiohead zverejnila, že na jeseň začína nahrávať nový album a jej spevák Thom Yorke už v Trenčíne bol.

Na letisku si zahral aj John Parish, spolupracovník a producent speváčky PJ Harvey, takže sa môže opakovať model Warren Ellis.

Aj tento multiinštrumentalista najskôr prišiel so sólovým projektom a vzápätí ako člen The Bad Seeds. Aj jeho referencia pomohla tomu, aby kapelník Nick Cave odklepol svoju slovenskú premiéru.

Rozmanitosť

Azda najviditeľnejším a najsystematickejším pokrokom na Pohode je gastronómia. Už nie je problém nájsť naozaj dobré jedlo – a ani zďaleka to nie je nejaké pseudomäso v žemli.

Naopak, môžete porovnávať rôzne hamburgery, cestoviny, ochutnávať nanukové jogurty či dať si osviežujúce ovocné nápoje. Akurát si niekedy naozaj dlho počkáte a poriadne za to zaplatíte.

V piatok napoludnie narušila program silná búrka a ešte niekoľkokrát sa ľudia museli ukrývať pred dažďom.

Počasiu sa však rozkázať nedá, hoci aj ono mohlo byť za trochu nižšou účasťou na festivale. Areál sa zaplnil až v sobotu, keď bolo pekne. Celková návštevnosť podľa organizátorov mierne poklesla o tisíc až dvetisíc ľudí oproti minulému roku.

Pohoda si vybudovala svoju značku na rozmanitosti aj na pripomínaní toho, že sloboda nie je samozrejmosť. Tento rok sa to skloňovalo nielen v diskusiách.

Ukrajinská filharmónia na hodinu symbolicky zmierila svoju krajinu s Ruskom. Hudba vytlačila konflikty, keď zaznel Huculský triptych ukrajinského skladateľa Skoryka a po ňom Musorgského Obrázky z výstavy.