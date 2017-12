Literárium / Stanislav Rakús

14. júl 2014 o 12:09

Spojenie futbal a literatúra sa zdá veľmi nevhodné, no stalo sa, že svojho času jeden z mojich blízkych literárnych priateľov, ktorý nemá vzťah k futbalu, sa ma priamo v akcii, to jest na besede, spýtal, ako je možné, že sa u mňa spája vášeň k futbalu a literatúre. Otázku som nečakal, a preto som v časovej tiesni a nepripravenosti začal improvizovať. Prvé, čo mi prišlo na um, bolo to, že futbal a literatúru spája sujet, ktorý v textovej situácii možno charakterizovať ako vzťahy a protiklady medzi postavami, ako zvláštnu konfiguráciu osobnostných čŕt, súžitia a súperenia. Sujetové literárne druhy, dráma a kratšia, príbehovo utváraná epika i futbalová hra sa zakladajú na tom istom princípe – majú v sebe to, čo je kombináciou čiernej roboty a jasavých pointových situácií.

Z tohto dôvodu by som si dovolil spomenúť v historickej následnosti predovšetkým tri futbalové mená – Pelé, Maradona a Messi. Ich sláva a futbalová genialita spočívajú v tom, že sa v štruktúre hry stali virtuóznymi typmi pointových hráčov. Na druhej strane sú však vynikajúci futbalisti, ktorí vo väčšej či menšej miere vykonávajú čiernu robotu, bez ktorej by existencia rozhodujúcich pointových hráčov nebola možná. To isté platí pre literatúru, v ktorej kľúčové miesta pohybu musia byť pripravované čiernou, zdanlivo menej významnou rolou iných postáv a dejov.

Dominantnú úlohu v literatúre i vo futbale (pokiaľ v ňom nejde o nesúmerateľné stretnutie outsidera s vynikajúcim mužstvom) hrá napätie, vyvolané túžbou po príbehu. Túto túžbu možno okrem iného odvodzovať z „príbehovej zložky“ ľudskej psychiky, vyznačujúcej sa prítomnosťou výraznej emotívnej energie. Futbal i dramaticky koncipovaná literatúra majú limitovaný rozsah, nesmú byť dlhé, no napriek týmto fyzikálnym hraniciam sa v nich bohato uplatňuje psychologický čas (len si spomeňme, ako tri minúty pred koncom zápasu alebo v predĺžení prežívajú ten istý fyzikálny čas hráči a fanúšikovia mužstva, ktoré vyhráva 1:0 a ako tí, čo prehrávajú).

Našlo by sa ešte dosť spojív a, pravdaže, i zásadných rozdielov medzi futbalom a literatúrou, ale ak ich meriam svojou vlastnou skúsenosťou, musím sa priznať, že jedno aj druhé mi prináša odlišné, no veľké potešenie.