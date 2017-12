Večer islandskej speváčky bude neoficiálnou afterpárty Pohody

15. júl 2014 o 0:00 Oliver Rehák

Emilíana Torrini sľubuje ďalší magický večer

Koncert / Bratislava, MMC, 19.00

To čaro fungovalo aj pred dvoma rokmi na hlavnom pódiu festivalu Bažant Pohoda, no ide o hudbu, ktorá úplne naplno vynikne v klube. Islanďanka Emilíana Torrini navyše vlani vydala album Tookah, takže s kapelou pripraví iný koncert aj pre tých, ktorí ju už videli na trenčianskom letisku.

Materská dovolenka bola len jedným dôvodom dlhšej štúdiovej pauzy sympatickej tridsiatničky. "Keď postupne začali prichádzať nové nápady, príliš mi pripomínali predchádzajúce albumy a ja som mala predstavu urobiť niečo celkom nové," vravela v roku 2012 v rozhovore pre SME.

Album Tookah je naozaj iný. Stále sú to intímne pesničky, stále je tu ten známy krásny, stále dievčenský hlas s kúzelným prízvukom islandskej angličtiny, akustickú gitaru, no zároveň pribudlo o trošku viac delikátnej elektroniky aj melanchólie než doteraz. Inými slovami, novinka je viac magická než hravá.

V pôvodne avizovanej Starej tržnici v centre Bratislavy by jej koncert asi mal ešte magickejšiu atmosféru, ale zmestí sa tam menej ľudí. Takže nakoniec sa bratislavská premiéra islandskej speváčky s talianskymi koreňmi presunula do MMC klubu.

Premiéry, klasika aj hudobné filmy

Letné kino / 21.00 Magio pláž

Zelené retroautobusy Bažant Kinematograf už niekoľko dní brázdia Slovenskom, aby opäť priniesli svojim divákom výber z domácej i zahraničnej filmovej tvorby. Okrem putovného programu však majú už tretí rok aj jednu stálu scénu – na bratislavskej Magio pláži a ako je už zvykom, aj tento rok ju otvoria špeciálnou premiérou. Na otvárací filmový večer príde Jan Hřebejk so svojimi hereckými kolegami a producentmi nového filmu Zakázané uvoľnenie.

Tvorcovia sľubujú situačnú komédiu, odohrávajúcu sa počas jedného večera v zabudnutej dedinskej krčme, kde sa stretnú tri ženy: nevesta, ženíchova svedkyňa a ostrieľaná barmanka. A je takmer jasné, že stať sa môže prakticky čokoľvek.

Nebude to však jediná premiéra, ktorú Bažant Kinematograf ponúkne na bratislavskej pláži – v posledný júlový deň tu uvidíte film Hany Michala Samira a na záver letného kina aj česko-slovenskú premiéru filmu Miesta režiséra Radima Špačka. Do konca leta je v programe dvadsaťsedem snímok – medzi nimi napríklad Big Lebowski bratov Coenovcov, Sunset Boulevard Billyho Wildera, záznamy z koncertov kapiel Led Zeppelin, Muse či Queen, hrabalovské Postřižiny, dokument Trabantom až na koniec sveta aj slovenský film Hrana o Marekovi Brezovskom.

Hranice duše dieťaťa

Výstava Turčianska galéria Martin

V Turčianskej galérii v Martine sa predstavuje desať výtvarníčok na výstave venovanej detskej duši. Tematizovaný skupinový projekt sa pokúša uchopiť a výtvarne vyjadriť zložitú a komplexnú problematiku vo vzťahu k dieťaťu. Výtvarníčky sa vo svojich dielach venujú najmä maľbe, fotke, kresbe či videoartu. Do mnohých prác boli zapojené aj dcéry samotných autoriek. Výstava prirodzene ponúka to, čo vo vzťahu ku svojmu dieťaťu prežíva umelkyňa sama, ale taktiež manifestuje jej osobný názor na duševný svet dieťaťa vediac, že to najdôležitejšie, čo za každú cenu nesmie stratiť, je jeho láska.

Kurátorkou je Jarmila Kováčová, trvá do 7. septembra.

Ďalšie podujatia

Nová slovenská próza v Zichyho paláci

Dnes o 19.00 h sa v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici v Bratislave predstavia Anna Kilianová, Václav Kostelanski, Peter Balko a Michal Hlatký – autori mladej slovenskej prózy. Všetkých spája začiatok v najpopulárnejšej anonymnej literárnej súťaži Poviedka. Čítať budú zo svojich debutových a pripravovaných kníh. Večer moderuje Matúš Mikšík.

Peter Krištúfek v Nových Zámkoch

Cyklus prednášok a autorských čítaní Umenie a prelínanie pokračuje dnes o 17.00 h v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch vystúpením Petra Krištúfka. Diskusiu o jeho literárnej tvorbe i režisérskej profesii moderuje Zuzana Belková.

Peter Roller a Klub textilných výtvarníkov

V Galérii Umelka v budove Slovenskej výtvarnej únie na Dostojevského rade v Bratislave otvoria dnes dve výstavy. O 17.00 h to bude v Kamennej sále expozícia Peter Roller: R, ktorá je súčasťou medzinárodného podujatia Socha a objekt XIX., kurátorkou je Xénia Lettrichová. O hodinu neskôr sa vo Veľkej sále predstaví štrnásť členov Klubu textilných výtvarníkov Arttex výstavou Korzo, kurátorkou je Viera Anoškinová. Obe výstavy potrvajú do 3. augusta.