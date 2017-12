Na víťazné filmy v Karlových Varoch bolo treba málo

Porotcov, medzi ktorými bola aj Mira Fornay, najviac očarili príbehy z abcházsko­-gruzínskeho pohraničia a maďarského paneláku.

14. júl 2014 o 16:21 Kristína Kúdelová

Predsedom poroty na festivale v Karlových Varoch bol španielsky producent a režisér Luis Miňarro a vravel, že zo súťaže je pripravený najvyššie vyzdvihnúť tie filmy, ktoré boli nakrútené umeleckou réžiou, že si teda bude najviac všímať úprimnosť režiséra, vášeň a pravdu.

S kolegami, medzi ktorými bola aj slovenská režisérka Mira Fornay, nakoniec za víťazný vyhlásili gruzínsky film Kukuričný ostrov.

George Ovašvili ho nakrútil pri rieke Inguri, ktorá prirodzene oddeľuje Gruzínsko od Abcházska, a potreboval na to ani nie desať hercov. V hrubých kontúrach to vyzerá ako príbeh starého otca a vnučky, osamotených na malom ostrovčeku, kde by si hádam mohli vypestovať kukuricu, aby nehladovali a mali ako prežiť zimu.

Len v niekoľkých scénach Ovašvili pripomína, že aj dvanásť rokov po vyhlásení nezávislosti Abcházska (uznalo ju Rusko, ale nie Gruzínsko) sa v regióne stále pohybujú vojaci. A že obyvatelia, vystavení krutým prejavom prírody, si život ešte zbytočne komplikujú tým, že medzi sebou udržujú napätie. Niektorí to chápu, niektorí, bohužiaľ, nie.

video //www.youtube.com/embed/Db445-sbbZg

Hoci Kukuričný ostrov je film úsporný vo výraze, v dialógoch, príbehu aj v lokáciách, Ovašvili ho nakrúcal sedemdesiat dní a vraj to bolo namáhavé. Keďže nenašli také hraničné miesto, kde by im dovolili nakrúcať, museli si pomôcť. „Sami sme si ostrov postavili, a sami sme ho potom aj zničili,“ hovorí.

Zničenie ostrova bolo súčasťou filmu. Zároveň bolo dôkazom, že aj jednoduchý príbeh môže dospieť k väčšej myšlienke s dramatickým finále.

Zvláštnu cenu poroty a aj cenu pre najlepšieho režiséra dostal György Pálfi za film Voľný pád. Ten je sústredený okolo staršej ženy, ktorá skočí zo strechy paneláku. Kým vyjde hore po schodoch až na strechu, prechádza popri siedmich bytoch na siedmich poschodiach – a keby videla dnu, našla by tam sedem rôznych životov v siedmich rôznych žánroch. Medzi nimi bolo aj sci–fi aj sitcom.

Maďarský režisér dostal na tento film ponuku z jedného juhokórejského festivalu pod podmienkou, že mu naň postačí 250­tisíc dolárov. Pálfi ju prijal, pretože nepotreboval viac. Čo nedokázal zaplatiť, vyriešil skúsenosťami a fantáziou.

video //www.youtube.com/embed/A7u1FjEBsos

Festival v Karlových Varoch potvrdil, že kinematografia – aj v blízkych regiónoch – ide rýchlo dopredu, v témach aj vo forme. V hlavnej súťaži nás tento rok zastupoval koprodukčný film Fair Play s Judit Bárdos v hlavnej úlohe, medzi dokumentami súťažil Miro Remo s filmom Comeback. Oba zostali bez cien.