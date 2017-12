Keď hrá detektíva herec s Downovým syndrómom

16. júl 2014 o 18:00 Alena Štifilová

Nórsky film Detektív Down (2014).(Zdroj: OUTNOW.CH)

Filmy s mentálne postihnutým hlavným hrdinom nie sú ničím výnimočným. Novinkou je, že režiséri do týchto úloh začínajú obsadzovať hendikepovaných hercov. V júni prišla do našich kín snímka Detektív Down.

Ako môže vzniknúť nápad nakrútiť film o mentálne postihnutom detektívovi? V prípade nórskeho režiséra Bårda Breiena úplne jednoducho.

Bola to prvá vec, ktorá z neho vyhŕkla, keď sa dozvedel, že sa pripravuje ďalších šesť klasických, čiže podľa neho mimoriadne nudných filmov o nórskom fiktívnom detektívovi.

„Práve som sedel v krčme a povedal som kamarátovi: Ak budem niekedy točiť príbeh o súkromnom očku, tak bude mať Downov syndróm. Najprv sme sa tomu zasmiali, ale potom mi došlo, aký veľký filmový potenciál má ten nápad,“ hovorí Bård Breien.

V roku 2006 si vyslúžil obdiv za odvážnu čiernu komédiu Kurz negatívneho myslenia, v nej sa vozíčkar Geirr vzbúri proti prílivu pozitívnej energie v podaní agilnej psychologičky a podpornej skupiny rovnako telesne postihnutých.

V nekorektnom humore sa Bård Breien rozhodol pokračovať a napísal detektívku v štýle filmov noir. Aby sa pri nakrúcaní nenudil a výsledok nebol tiež nuda, obsadil do hlavnej úlohy herca s vrodeným Downovým syndrómom.

video //www.youtube.com/embed/Te0X6L9yQMU

S rozhovorom sa nesnaží

Hrdina Robert žije v domove sociálnych služieb, nosí klobúk, dlhý kabát a márne čaká na telefonát.