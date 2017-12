Premiant barokového popu

Extravagantný pesničkár Rufus Wainwright vydal skvelý album Vibrate: The Best Of.

15. júl 2014 o 17:27 Pavel Malovič

Preslávila ho zamatová verzia Cohenovej skladby Hallelujah pre film Shrek, v súčasnosti píše operné opusy. Stihol aj splodiť dieťa práve s Cohenovou dcérou, ktoré vychováva ako ženatý gay s umeleckým šéfom torontského festivalu.

Tak trocha extravagantný pesničkár, majiteľ pestrofarebného tenoru s nadštandardným rozsahom Rufus McCarrigle Wainwright (1973), ktorý nedávno vydal 2 CD album Vibrate: The Best Of (Universal Music 2014), je určite jedným z najnadanejších spevákov aj skladateľov súčasnosti. Predstaviteľ jedinečného štýlu popera a úspešný pokračovateľ americko-­kanadského folkového klanu (otec Loudon Wainwright III., matka Kate McCarrigle aj sestra Martha) bol už v roku 1989 za interpretáciu skladby I’m a-Runnin’ nominovaný na cenu Genie Award a o rok na Juno Award.

Shrek i Moulin Rouge

Svoj prvý - eponymný album vydal až neskôr (1998) a odvtedy prišlo na rad ďalších šesť úspešných platní, nepočítajúc koncertné a pirátske nahrávky. Najviac ho však preslávila zamatová verzia skladby Leonarda Cohena Hallelujah pre animovaný film Shrek (2001) a pesnička La Complainte de la Butte, ktorú aranžoval pre filmovú snímku Moulin Rouge.

Popritom stihol zhudobniť Shakespearove sonety pre berlínske predstavenia avantgardného režiséra Roberta Wilsona, prekonať divoký pobyt v hoteli Chelsea spolu s oslepujúcou závislosťou od metamfetamínu, splodiť dievčatko Vivu s dcérou spomínaného Cohena Lorcou a vychovávať ho ako ženatý gay s Jörnom Weisbrodtom, umeleckým riaditeľom torontského festivalu Luminato.

Napísal romantickú operu Prima Donna, získal nomináciu na Grammy 2010 za hudobnú poctu pre Judy Garlandovej a v súčasnosti pre Kanadskú opernú spoločnosť píše opus o cisárovi Hadriánovi.

„Dnes, keď je nahrávací priemysel v podstate mŕtvy a načisto nevyspytateľný, mi opera umožňuje prežiť. Na rozdiel od väčšiny popových muzikantov si totiž trúfam na akúkoľvek hudobnú formu,“ hovorí Wainwright, ktorý určitý čas študoval v Montreale kompozíciu a vyznáva sa z lásky k Mozartovi, Dvořákovi, Janáčkovi aj Smetanovi. „Chcem pri opere zostať, lebo je takisto melodická a má podobný zmysel pre romantiku, aký ma vždy lákal aj na popovej hudbe,“ dodáva.

Na Slovensku dosiaľ nekoncertoval, ale bol na festivale Colours of Ostrava 2012 i v pražskom Stavovskom divadle iba s klavírom a gitarou.

Skutočne reprezentatívny výber z jeho doterajšej kariéry Vibrate: The Best Of obsahuje osemnásť piesní a pekne ilustruje majstrovstvo ležérnej dekadencie v prieniku s romantickým folkom, ozvenami rocku 60. rokov aj melancholicky trýznivým barokovým popom a stopami Freddieho Mercuryho. Je to ako hypotetická návšteva v niekdajšej prezdobenej domácnosti výstredného českého spisovateľa Ladislava Fuksa. Wainwright dokáže byť teatrálne patetický, ale aj čierno humoristický. S potešením dá najavo svoju príslušnosť k minorite gayov a neváha si popritom „autobiograficky“ uťahovať zo svojho primadonského narcizmu.

Uznanie od Eltona Johna

Poslucháč ho ešte lepšie spozná v prípade, že má k dispozícii luxusnejšiu verziu výberu v podobe 2 CD, kde nájde množstvo rozličných bonusov, živých záznamov, rarít a filmových melódií. Pozoruhodná je verzia skladby Across The Universe dvojice Lennon/McCartney, autorská pesnička The Maker Makes z oscarového filmu Skrotená hora alebo dosiaľ nevydaná kompozícia Me and Liza o jeho vzťahu k herečke Lize Minelliovej.

Nechýbajú slávne kúsky, ako Hallelujah Poses, Cigarettes And Chocolate Milk alebo Martha. V tejto luxusnej prezentácii si každý nájde svoje, pretože ide o jeden z najpestrejších a najharmonickejších albumov roku. Nie nadarmo považuje Elton John Wainwrighta za najzaujímavejšieho pesničkára súčasnosti.