Opice už ovládajú planétu, herci to majú ľahšie ako kedysi

Úsvit planéty opíc je v Amerike letným hitom a ani kritici proti tomu nenamietajú. Už ide aj do našich kín.

15. júl 2014 o 17:57 Kristína Kúdelová

Leto v severoamerických kinách sa začalo horšie, ako si zaangažovaní predstavovali, vlani boli v tomto čase tržby o dvadsať percent vyššie.

Situáciu zachraňoval blockbuster Transformers: Zánik a od minulého týždňa zas Úsvit planéty opíc, ktorý mal ešte väčší úspech. Pár dní po premiére už diváci za film Matta Reevesa zaplatili 104 miliónov dolárov.

Niežeby to nejako ovplyvnilo konečný výsledok, ale od štvrtka je aj v našich kinách.

Úsvit planéty opíc patrí k tým vzácnejším prípadom, keď sa k nadšeniu publika pridal aj celkom priaznivý ohlas kritiky. Americké médiá písali, že hoci je film plný naštartovanej akcie, vôbec nie je hlúpy.

Dominujú, strieľajú, pijú

Režisér Reeves ho nakrúcal v úplne iných podmienkach, aké mal koncom 60. rokov Franklin J. Schaffner, keď Planétu opíc nakrúcal s Charltonom Hestonom.

Herci museli sedieť niekoľko hodín v maskérni, aby vyzerali ako opice, nemohli sa vystavovať vyšším teplotám, aby sa im masky nezničili – a museli ich mať celý deň na sebe, aj keď práve neboli na pľaci a nemali čo nakrúcať.

Úsvit planéty opíc nadväzuje na Zrodenie planéty opíc z roku 2011. V oboch prípadoch sa už maskéri nemuseli tak namáhať, dokonalé podoby a pohyby opíc vytvorili počítače v štúdiách Weta Digital, ktoré založil Peter Jackson, režisér Pána prsteňov.

Časopis Hollywood Reporter píše, že do procesu boli zapojení aj zamestnanci newyorskej univerzity Columbia a pomáhali s výpočtami, ako správne imitovať pohyb srsti.

Kým v roku 2011 opice len povstali proti pokusom, na ktoré ich zneužíval človek, v Úsvite planéty opíc už prebrali vládu, jazdia pritom na koni, používajú strelné zbrane a dokonca aj pijú alkohol.

Civilizácia, ako ju poznáme, zaniká, ľudí ubúda – a anglický herec Gary Oldman bol jedným z mála, kto v tomto filme ešte dostal „klasickú“ úlohu.

Zato Andy Serkis by už mohol odovzdávať skúsenosti z toho, ako byť predobrazom dokonale vyzerajúcej fantastickej bytosti. (V Pánovi prsteňov hral zas Gluma.)

Pri nakrúcaní jeho pohyb zaznamenali technikou motion capture, čo znamená, že na plátne ho už živého nehľadajte, dívajte sa len do očí Caesara, opice v hlavnej úlohe. To je on.

Andy Serkis na koni.

Nový svet, staré problémy

V Planéte opíc z roku 1968 sa dala vidieť reakcia na atómov hrozbu, na svet, kde veda napreduje veľkými krokmi, ale ľudské práva v ňom zaostávajú. Bol obrazom života v spoločenskom, politickom, rasovom napätí.

V roku 2014 sa nezdá, že by sa príbeh odkazujúci na témy otroctva, manipulácie, zneužívania či moci nejako zmenil. A ohlasy z kín naznačujú, že to ani nebolo treba.