Môžu Arabi na návšteve mľaskať? Otestujte sa z ich kultúry

Vysvetlenie správnych odpovedí

Pozrite si, prečo vaše odpovede boli správne resp. nesprávne.

1. otázka

Najčastejším omylom býva predstava, že každý Arab je zároveň moslimom. Tvrdenie sa nezakladá na pravde, keďže moslimom je ten, kto vyznáva náboženstvo islam. Môžu to byť Ujguri, Berberi, Iránci, Afgánci, Malajci, ale aj Bosniaci, Briti, Francúzi a iní.

Naopak, aj keď väčšina Arabov vyznáva práve islam (a preto sa v teste zameriame aj na ten), nájdu sa medzi nimi aj takí, ktorí sú príslušníkmi iných náboženstiev, napríklad kresťanstva.

2. otázka

Je to skutočne pravda. O ruku ženy žiada len otec. Ak už nežije, tak sa tejto úlohy ujme najstarší brat. Po oznámení zasnúbenia, sa recituje prvá súra z Koránu, spisuje sa na súde zmluva a nasleduje zoznámenie s príbuznými.

Ženích môže svadbu zrušiť, ak jeho vyvolená už nie je pannou. Ak žena nemôže mať deti, môže si s jej súhlasom vziať za manželku druhú. Finančne sa musí postarať o obe ženy rovnako.

3. otázka

Tvrdenie je nesprávne, pretože mŕtvy musí byť pochovaný do 24 hodín. Po smrti jeho telo umyjú a pripravia na rituál. Zabalia ho nahého do veľkej bielej látky a pochovajú do zeme bez truhly v duchu myšlienky Boh dal, Boh vzal.

4. otázka

Nie je pravda, že sa musí postiť každý. Oslobodené od pôstu sú deti (do začiatku puberty), starí (za každý deň, ktorí sa nepostili, musia nakŕmiť jedného chudobného) a chorí ľudia, tehotné ženy a ženy ktoré koja (môžu ho odložiť na neskôr), ktoré majú menštruáciu, alebo sú v šestonedelí (neskôr si musia nahradiť počet dní, ktoré vynechali) a ľudia, ktorí sú vzdialení od domova viac ako 80 km (môžu prerušiť pôst kým sa nevrátia domov).

Počas Ramadánu sa tým, čo sa postia skracuje pracovná doba. Večer sa pripraví množstvo jedla. Dôležitá je polievka, keďže počas roka sa je málokedy. Sociálna solidarita sa prejavuje tým, že bohatí varia a posielajú jedlá chudobným. Počas sviatku by sa nemalo ani bojovať.

Cudzinci, ktorí sa zdržujú v krajine počas pôstneho obdobia, by mali tieto tradície rešpektovať.

5. otázka

Ak vás arabský hostiteľ pozve na návštevu, hosť by pozvanie nemal odmietnuť, pretože by sa to mohlo považovať za urážku.

Po jedle sa prinesie ovocie, sladkosti a následne čierny čaj a káva. Zriedkakedy sa je aj polievka (tá najmä počas Ramadánu), naopak častejšie sú rôzne odrody olív a zeleninové šaláty. Hlavnou prílohou je ryža a k nej sa podávajú rôzne omáčky. Chlieb sa je so všetkým.

Najčastejšie sa hosťom ponúka jedlo z barana, ale k tradičným jedlám patrí aj šošovicová polievka, kus-kus či baklava. Obľúbeným korením v arabskej kuchyni je kari, bobkový list a tymián.

6. otázka

K zakázaným druhom mäsa môže patriť aj jahňacie alebo bravčové v prípade, ak zviera nebolo usmrtené podľa predpisov.

Rituál hovorí, že najprv sa musí podrezať krčná tepna zvieraťa, počas ktorého sa prednáša tradičná formulka a následne sa musí nechať zviera dôkladne vykrvácať, aby bolo čisté. Rituál sa nevzťahuje na ryby.

7. otázka

Na verejnosti a taktiež pred príbuznými sa nesmie muž dotknúť ženy ani keby boli manželia či súrodenci. Ženy a muži si nepodávajú ruky za žiadnych okolností. Muži si navzájom podávajú ruky a bozkávajú sa na obe líca, ženy sa však iba bozkávajú.

8. otázka

Aj žena má právo požiadať o rozvod, ale len za určitých podmienok:

ak muž nedokáže finančne zabezpečiť rodinu,

ak je chorý,

ak bol neverný (na to musia byť aspoň dvaja svedkovia)

ak si neplní svoje manželské povinnosti.

Žena sa nesmie vydať do 30 dní po rozvode a 4 mesiace po smrti manžela. Manželstvo môže zaniknúť v prípade úmrtia, vykúpenia sa z manželstva, prehlásenia sudcu o neplatnosti manželstva alebo už spomínaným rozvodom.

V prípade cudzoložstva ženatých mužov alebo vydatých žien sa spravidla stanoví trest ukameňovaním (napríklad v Saudskej Arábii), v prípade predmanželského pohlavného styku hrozí trest bičovania, prípadne vyhnanstvo.

Samozrejme praktiky trestov sa líšia v závislosti od zákonov v jednotlivých krajinách (homosexualitu nevynímajúc).

9. otázka