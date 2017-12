Slovenský socializmus objektívom mladého fotografa

Beránek: Čo sa týka digitálnej techniky, vysmial by ma akýkoľvek amatér

Mladý fotograf si najnovšie kúpil kompakt z roku 1996. "Niekto si ho mýli s mydlom alebo svetlom na bicykel," tvrdí s humorom.

Skončili ste bakalára na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne. Študovali ste reklamnú fotografiu a momentálne v štúdiu pokračujete. Prečo ste sa rozhodli študovať práve v Čechách? Súvisí to aj s vašimi českými koreňmi?

"Asi by som klamal, keby som tvrdil že ma to neťahalo do Čiech, ale bolo to skôr kvôli výberu školy, resp. systému na ktorom pracuje. To bola aj jedna z príčin prečo som prešiel z Institutu tvůrčí fotografie do Zlína. Prišlo mi dôležitejšie byť denne v kontakte s ľuďmi podobného zamerania a zmýšľania, mať neustále možnosť s niekým diskutovať alebo konzultovať. Zároveň ste absolútne mimo centra diania, takže si musíte vytvoriť niečo vlastné, vydupať si svoju cestu."

Kedy ste začali s fotografovaním?