Ostrava je oddnes farebná

Festival uprostred Areálu bývalých baní a železiarní stojí za pozornosť

17. júl 2014 o 0:00 Jana Németh, Jana Németh, kk, her

Festival Colours of Ostrava

oddnes do nedele

Keď pražské grafické štúdio Aleša Najbrta dostalo pred pár rokmi zákazku na vytvorenie loga pre mesto Ostrava, išli sa tam jeho členovia na niekoľko dní pozrieť. S tým, čo zistili, sa isto stretnete aj vy, keď tam prídete aspoň raz. Ak to však náhodou bude práve teraz, počas festivalu Colours of Ostrava, je takmer isté, že o tých troch výkričníkoch, ktoré Ostrava od dizajnérov dostala, nezapochybujete.

Lebo tak to v Ostrave a na coloursoch skrátka je. V sprchách sa hromadia ostré komentáre na teplotu vody aj bizarné návody na to, ako sa dá sprchovanie urýchliť, ale náladu to pokazí iba na pár minút. V publiku raz žiada o ruku muž ženu a o pár hodín zase žena muža. Stále funkčná továreň na rúrky zásobuje stanové mestečko pravým industriálnym podmazom, aby ani na minútu nezabudlo, kto je tu pánom. Cez deň dostanete na hlavu žltú prilbu a vyleziete na vysokú pec a v noci si v bývalej koksovni štrngnete správne vychladeným vínom.

Dnes sa to po roku opäť všetko začína – areál bývalých baní a železiarní Dolní Vítkovice bude opäť patriť najmä hudbe. Keď sa sem pred troma rokmi festival sťahoval, divákov si okrem iných získala i francúzska pesničkárka ZAZ. Vlastným menom sa volá Isabelle Geffroy, no zdalo sa jej, že ZAZ znie to skoro ako Zorro a ľudia si to tak jednoduchšie zapamätajú. A keďže coloursy nie sú britskou kráľovnou, že by sa dvakrát nemohli ukázať v tom istom, ZAZ príde na coloursy znovu. Ale nepredbiehajme – bude to totiž až zajtra. Dnes prídu americkí MGMT či bluesový kráľ Seasick Steve, ktorý pred týždňom dostal aj Pohodu. V sobotu sa môžete tešiť na Roberta Planta a The Sensational Space Shifters, Bastille, Johna Granta a v nedeľu na John Butler Trio, Tha National či Johna Newmana. Z coloursov sa totiž domov chodí až v pondelok, keď už sú ostravské električky plné pracujúcich ľudí.

Trainspotting

Bratislava, kino Lumiere, 17.30

Kto má chuť vidieť „najšpinavší záchod v Edinburghu" a ako z neho krvopotne vylieza Ewan McGregor, nemal by dnes chýbať v bratislavskom kine Lumiere. Po čase sa v ňom opäť premieta Trainspotting, perla britskej kinematografie.

Tento film nakrútil v roku 1996 Danny Boyle a odvtedy ho Škóti považujú za to najlepšie, čo sa kedy o nich nakrútilo. Vidia sa v skupine mladých ľudí, ktorí v slabých chvíľkach (majú ich dosť) zúfajú, akým úbohým národom sú. Nedokázali sa vzoprieť ani tomu, aby ich ovládli „Angličania, najväčší diletanti na svete". Národná téma však v Trainspottingu nie je až taká dôležitá, je to skôr generačná výpoveď a tá ešte dodnes hravo prekračuje všetky hranice. Ewan McGregor a spol. hrajú hrdinov, ktorí si mysleli, že usporiadaný život bude nudný, a tak si zvolili dobrodružstvo s neistým, až tragickým koncom. Zabezpečiť im ho mali drogy.

video //www.youtube.com/embed/R2GKVtWsXKY

B+A+C+H

Koncert / Hudobná sieň Bratislavského hradu 17.00

Tretí koncert tretieho ročníka Bratislavského organového festivalu bude dnes - 17. júla o 17.00 h. Pekná symbolika, ktorá neostáva len pri číslach. Umelecký riaditeľ celej akcie Marek Vrábel (na snímke nižšie) totiž predstaví svoj nový program s názvom B+A+C+H. Zaznejú diela nemeckého barokového génia Johanna Sebastiana Bacha aj nové skladby, ktoré sú postavené na zhudobnení kryptogramu jeho mena. Štvortónový motív už spracovalo množstvo skladateľov (u nás napríklad Eugen Suchoň), zaznie v premiére dielo Štyri intrády B-A-C-H od mladého autora Ľuboša Bernátha, ktoré priamo venoval dnešnému interpretovi a ten sa bude musieť vyrovnať aj s virtuóznou kompozíciou Passacaglia quasi toccata B-A-C-H od českého skladateľa Miloša Sokolu.