Filmové premiéry

Lietadlá 2

Planes: Fire & Rescue. USA 2014. 84 minút. Scenár: Jeffrey M. Howard. Réžia: Roberts Gannaway. Výtvarník: Toby Wilson. Strih: Dan Molina. Hudba: Mark Mancina. V slovenskom znení účinkujú: Michal Hallon, Štefan Kožka, Rebeka Poláková, Michal Rovňák, Marián Labuda, Júlia Horváthová, Juraj a ďalší.

V roku 2006 štúdiá Pixar uviedli animovaný film Autá. Hravý fantastický svet, ktorý preň vytvorili, umožnil nielen vznik pokračovania, ale aj celej vedľajšej dejovej línie. Animovaný film Lietadlá nakrútili štúdiá Walta Disneyho v roku 2013. Hoci šlo o prostoduchú priamočiaru zábavu, snímka s rozpočtom 50 miliónov dolárov na vstupnom do kín utŕžila 220 miliónov, takže pokračovanie, opäť s indickou účasťou, nemohlo nevzniknúť. Odvážne lietadielko Dusty tentoraz pôsobí ako hasič v prírodnom národnom parku, kde s nadšením čelí lesným požiarom.

Rozkoš

111 minút. ČR 2013. Scenár a réžia: Jitka Rudolfová. Kamera: Ferdinand Mazurek. Strih: Jakub Hejna. Hudba: Filip Míšek. Účinkujú: Jana Plodková, Martin Myšička, Jaroslav Plesl, Jan Budař, Daniel Krejčík, Martin Pechlát, Václav Neužil ml., Karel Zima, Jana Andresíková, Lenka Krobotová, Karel Hynek, Jakub Žáček, Tomáš Jeřábek, Andrej Polák, Tereza Voříšková a ďalší.

Po debutovej komediálnej dráme Zoufalci prichádza česká scenáristka a režisérka Jitka Rudolfová so svojím druhým celovečerným hraným filmom – drámou Rozkoš. Témou je posadnutosť láskou, umením, originalitou, napodobňovaním, úspechom, peniazmi a … samým sebou. Posadnutosť je cestou k deštrukcii, no iba posadnutosť so sebou môže priniesť aj rozkoš. Zistí to aj úspešná filmová strihačka Milena (Jana Plodková), slepo zaľúbená do Vladimíra (Martin Myšička). Film, ktorý sa práve dostáva do slovenských kín, mal v Česku premiéru koncom minulého roka a v apríli už vyšiel aj na DVD.

Úsvit planéty opíc

Dawn of the Planet of the Apes. USA 2014. 130 minút. Scenár: Mark Bomback, Rick Jaffa, Amanda Silver. Réžia: Matt Reeves. Kamera: Michael Seresin. Strih: William Hoy, Stan Salfas. Hudba: Michael Giacchino. Účinkujú: Andy Serkis, Kodi Smit-McPhee, Gary Oldman, Toby Kebbell, Judy Greer, Keri Russell, Jason Clarke, Kirk Acevedo, Steven Wiig, Michelle DeVito a ďalší.

Newyorčan Matt Reeves úspešne debutoval v roku 2008 mysterióznym thrillerom Cloverfield. V roku 2010 nakrútil americký remake škandinávskeho hororu Nech vojde ten pravý. Producenti mu s dôverou zverili réžiu pokračovania nových spracovaní známej ságy Pierra Boullea o konci ľudskej civilizácie, nahradenej inteligentnými ľudoopmi. Zrodenie planéty opíc vzniklo v roku 2011 v réžii Ruperta Wyatta. Dočkalo sa nadšených recenzií a tržieb vo výške 482 miliónov dolárov. Reakcie po americkej premiére minulý piatok naznačujú, že pokračovanie môže úspech prvej časti aj prekonať!