Keď džez, tak dnes (aj zajtra)

Začína sa OpenJazz Fest, štartuje letné kino v záhrade Pisztoryho paláca, v Banskej Štiavnici otvárajú výstavu Borisa Sirku a výber z televízneho programu. Kultúrne tipy na piatok.

18. júl 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, jem, kul

Festival / areál Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom

Keď džez, tak dnes aj zajtra

Američanka Sheila E a Švédi Dirty Loops sú hlavnými hviezdami OpenJazz festu.

Koncerty priamo pri jazerách sú známe najmä zo Švajčiarska a z Nemecka, kde dominuje klasická hudba. Aj džez má však svoje open-air akcie a jedna z nich sa už siedmykrát bude konať tento víkend na Slovensku.

Po menách ako Maceo Parker, Billy Cobham či Paul Jackson tento rok OpenJazz festival ponúka ako hlavné hviezdy Sheilu E a Dirty Loops. Americká bubeníčka sa zviditeľnila v skupine Princa, spolupracovala aj s mnohými hviezdami, no zároveň má vlastnú, veľmi úspešnú kariéru. Okrem bicích aj spieva a jej hudba je kombináciou latino džezu, funku, popu a r’n’b (jej najznámejšie pesničky sú Glamorous Life a A Love Bizarre).

Švédske trio Dirty Loops tvoria mladí virtuózi, ktorí na klávesoch, basgitare a bicích hrajú coververzie hitov od Adele až po Britney Spearsovú, ich vystúpenie sľubuje niekoľkohviezdičkovú šou.

Festival už tradične ponúka priestor aj domácim muzikantom, ktorí sa čoraz častejšie objavujú v medzinárodných projektoch – napríklad bicista Marián Ševčík vystúpi s formáciou V4 European Quintet alebo naopak, domáce AMC trio si ako hosťa prizvalo amerického gitaristu Marka Whitfielda. Vystúpia aj Swingless Jazz Ensemble, Sisa Michalidesová, dve susedné scény naraz zastúpi poľsko-český projekt speváčky Joanny Kucharczykovej a exotické podoby džezu predstaví saxofonista karibského pôvodu Jowee Omicil.

Koncerty sa každý deň začínajú o 19.00 h, viac sa dozviete na www.openjazzfest.sk.

Neriadené strely

Bratislava, Letné kino Film Europe, 21.00

V Bratislave pribudlo letné kino – v záhrade Pisztoryha paláci, kde počas roka premieta svoje filmy distribučná spoločnosť Film Europe. Jeho sezóna sa začala včera a potrvá do 29. augusta.

Dnes je na programe film Neriadené strely. Jej autorom je taliansky režisér tureckého pôvodu Ferzan Ozpetek, ktorý nakrúcal už aj s herečkou Barborou Bobuľovou žijúcou v Ríme. Toto je komédia o mladom mužovi z juhotalianskej rodiny. Všetci okolo neho roky podnikajú s cestovinami, no on sa vybral intelektuálnou cestou, v Ríme študoval literatúru a popri tom sa zaľúbil do mladého muža, ktorého sa teraz chystá predstaviť. Film dostal Prix du Jury na festivale v Tribece v New Yorku.

Na budúci týždeň sa v Letnom kine Film Europe premieta francúzska komédia z prostredia Tour de France Veľké preteky a srbský film Paráda.

Čoho sa to bojíme?



Vernisáž 19.00 / Banská Štiavnica

Banskoštiavnická galéria Schemnitz opäť prináša výstavu súčasného domáceho autora. Tentoraz predstavuje v kurátorskej koncepcii Diany Majdákovej diela Borisa Sirku. Boris Sirka je na prvý pohľad jasne rozoznateľný maliar, ktorý sa rád necháva inšpirovať literárnymi či filmovými predlohami alebo urbánnymi legendami. Fascinuje ho horor, duchárske historky, desivé príbehy, povery a prostredníctvom vyhraneného štýlu ich pretavuje do temných malieb. Tie sa pohrávajú s divákovou predstavivosťou, ktorá väčšinou stojí za strachom z nevideného, iba zmyslami tušeného sveta.

„Na výstave Fire walk with me budú predstavené diela vybrané z posledných dvoch autorových sérií. Experimentuje v nich najmä s priestorom a utlmením predošlej príbehovosti vyjadrovanej postavami a dejom. Pohráva sa s kvalitami bieleho šumu VHS pásky alebo s bližšie nevysvetliteľnými úkazmi na nečakaných, vyľudnených miestach,“ píše kurátorka. Výstava potrvá do 25. augusta.