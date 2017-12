Nicolas Cage zabíja stromy a veľa pije. V novom filme je presvedčivý

Už sa zdalo, že mu navždy prischnú úlohy melancholických hrdinov.

17. júl 2014 o 18:07 Miloš Ščepka

Už sa zdalo, že mu navždy prischnú úlohy melancholických hrdinov so smutnými očami. Našťastie, Nicolas Cage tentoraz dostal vo filme Joe úplne inú hlavnú postavu.

Odvykli sme si chodiť do kín na sociálne drámy, založené na drsnom realizme, subtílnej analýze medziľudských vzťahov a charakterovom herectve bez bláznivých naháňačiek alebo úžasných superhrdinov.

A predsa sa jedna taká do našich kín zatúlala. Asi preto, že hlavnú rolu v nej stvárnil Nicolas Cage.

video //www.youtube.com/embed/3WPLVEUx5AU

Dva pohľady na Texas

Režisér David Gordon Green (39) na festivale v Berlíne bodoval s humorne ladeným filmom Prince Avalanche o pomocných robotníkoch obnovujúcich cestné značenie uprostred hôr kdesi v texaskom zapadákove.

Popri malom príbehu, presvedčivom herectve a vtipných dialógoch sila snímky, ocenenej v Berlíne Strieborným medveďom, väzí aj v celkovom realizme, účasti autentických nehercov a dokumentaristicky ladenej kamere, skúmajúcej chudobný kraj, postihnutý katastrofálnym požiarom.

Popri práci na tomto svojom celovečernom scenáristickom debute Green pracoval na ďalšom filme. Vyberal lokácie, zháňal hercov.

Aj Joe sa odohráva v prostredí pomocných robotníkov v Texase. Vykonávajú bezútešnú prácu: zabíjajú stromy jedom, aby sa dali ľahšie odstrániť a vyklčovať.

Cage hrá ich zarasteného, potetovaného predáka Joea Ransoma zo zapadákova, kde pospolu žije biela i čierna spodina: kriminálnici, alkoholici, žobráci, narkomani, prostitútky.

Pre dolár predajú aj vlastnú mater, za hlt chľastu dokážu zabiť. Joe je protipólom filmu Price Avalanche, ťaživým, cynickým a bez náznaku nádeje.

Od hlúpych komédií k múdrym drámam

Svojrázny pijan Joe je v tomto deprimujúcom svete miestnou prirodzenou autoritou.

Je prchký a problémy často rieši silou, no pretože má nejeden záznam v registri trestov (sedel za vraždu), vyhýba sa konfliktom, až kým k nemu do práce nenastúpi Gary (Tye Sheridan), pätnásťročný syn miestnej narkomanky a násilníckeho notorika.

Medzi bystrým chlapcom a jeho šéfom sa pomaly začne vytvárať akýsi synovsko-otcovský vzťah. Nevyhnutne sa schyľuje k tragédii. Bez ohľadu na to, že s recidivistom má nevybavené účty kde-kto.

„Úlohu v tomto filme som prijal po roku zvažovania a študovania scenára,“ priznal v Benátkach Cage. „Rozhodlo meno režiséra, jeho povesť človeka, ktorý sa nebojí horúcich tém a konfliktných zón.“

A skutočne, Green nie je len tvorcom buranských komédií (Pineapple Express, Vražedná opatrovateľka, Princ a pruďas). Už jeho debut George Washington (2000) naznačil, že do kinematografie vstupuje svojrázny talent.

Ceny z prestížnych festivalov získali i jeho nasledujúce diela All the Real Girls, Rodinné tajomstvo a Snow Angels. Námetom pre drámu Joe bol rovnomenný román Larryho Browna z roku 1991.

Dôkladní neherci

Po snímkach Leaving Las Vegas a Bad Lieutenant je to ďalšia Cageova postava muža, závislého od alkoholu.

„Pred nakrúcaním Leaving Las Vegas som si to skúšal. Aké je to byť totálne opitý, doslova otrávený alkoholom. Teraz som však pred filmovaním nepotreboval žiadnu špeciálnu prípravu. Ten charakter je napísaný dobre, je čistý, nerobilo mi žiadne problémy zahrať ho, či vlastne stať sa ním,“ povedal čerstvý päťdesiatnik pre USA Today.

„To, že veľkú časť postáv stvárnili neherci, miestni obyvatelia, nebolo prekážkou. Práve naopak – pomohli nám porozumieť a precítiť skutočný život vo svojom regióne.”

A ukázali im to naozaj dôkladne. Gary Poulter, bezdomovec, ktorý stvárnil násilníckeho otca, ešte pred premiérou spadol v Austine opitý do mláky a utopil sa.

To je nepochybne škoda, lebo herecky s prehľadom stačil na Cagea aj na Sheridana. Takto sa film Joe stal jediným svedectvom jeho nadania. No zároveň to nie je jediný dôvod, prečo stojí za to.