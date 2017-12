A teraz niečo úplne iné!

19. júl 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, jem, kk

Večierok kultových komikov z Monty Python priamo z Londýna

Nedeľa / Kino Akropola Kremnica, Mestská scéna Martin 20.00

Už sme tu mali priame prenosy z newyorskej Metropolitnej opery alebo z Berlínskej filharmónie a teraz prichádza niečo úplne iné!

Keď sa partia britských komikov v 60. rokoch objavila na scéne, spôsobila rovnakú revolúciu ako v hudbe The Beatles. Ich humor bol úplne iný, svieži a nič sväté im nebolo cudzie. Po smrti Grahama Chapmana sa zdalo, že ani ich už fanúšikovia nikdy spolu pod starou značkou neuvidia, no stalo sa.

Nie je to comeback, ale reunion, ktorý je jednou z najočakávanejších udalostí roka. Dokazuje to aj upútavka, ktorú nakrútili aj členovia The Rolling Stones. Pôvodne sa Monty Python chceli dať dokopy len na jeden večer, no keď sa vypredal za niekoľko sekúnd, museli pridávať ďalšie a nakoniec sa rozhodli pre priamy prenos z jedného z nich. V nedeľu večer sa tak aj v dvoch slovenských mestách (ostatné sa rozhodli odvysielať neskôr len záznam) môžete dostať do londýnskej O2 arény, kde chcú John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones a Michael Palin „v súhrnnom veku 358 rokov“ ukázať, že ich humor je ešte nadčasovejší než toto číslo.

Okrem najslávnejších skečov (španielsku inkvizíciu od nich, samozrejme, každý očakáva!) príde rad aj na pesničky a nové gagy. Aké to bude, to sa ešte nevie, ale v každom prípade na nedeľu večer si len veľmi ťažko nájdete lepší program.

Karavan plný nápadov

Workshop / Rožňava, celý víkend

Presne pred mesiacom odštartovala druhý ročník projektu Rožňavské radiály výstava Posledný zhasne. V priestoroch Baníckeho múzea v Rožňave máte až do 7. augusta možnosť vidieť diela Danglára, Shootyho, Erika Bindera, Laca Terena či Erika Šilleho. Okrem výstavy sa však počas tohto víkendu uskutoční aj zaujímavá akcia pre deti aj pre rodičov. Oficiálne sa to volá „projekt Karavan“ a nie je to žiadne krycie meno, naozaj je jeho súčasťou obyčajný karavan. Už vlani s ním dvaja výtvarníci Oto Hudec a Danka Krajčová prešli spolu päť komunitných centier v dedinách, osadách a na sídliskách s (aj) rómskou komunitou, aby tých, čo majú chuť, naučili niečo nové. Prostredníctvom jednoduchých animačných techník vznikli zaujímavé príbehy, ktoré už dnes žijú vlastným životom. Ak sa chcete tiež čomusi novému priučiť, príďte cez víkend pred galériu Baníckeho múzea a nechajte sa prekvapiť vlastnými zručnosťami.

Happy, Happy

Nedeľa, Bratislava, kino Lumiere 17.30

Predstavte si, že žijete taký úplne normálny život v malom meste alebo na dedine: ani manželstvo nemáte úplne bezchybné, ani kariéru nemáte hviezdu, ani nie ste nedostižným vzorom pre ľudí v okolí. A zrazu sa do vášho susedstva prisťahuje ukážkový pár z veľkého mesta: moderný, pekný, ešte aj dieťa z Etiópie majú adoptované. Nórsky film Happy, Happy reaguje humorným a zároveň aj melancholickým spôsobom na to, aké nároky na správny životný štýl sa dnes v Škandinávii – akosi svojvoľne – vytvárajú. Na festivale v Sundance získal v roku 2010 cenu poroty. V jednej z hlavných úloh hrá Henrik Rafaelsen, ktorý pred dvomi rokmi získal cenu pre najlepšieho herca na festivale v Karlových Varoch za film Henrik.