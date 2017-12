Nové knihy

Ako vnímal svet počas nástupu fašizmu Stefan Zweig? A ako dnes vidí Slovensko japonský novinár Masahiko?

20. júl 2014 o 14:43 Alexander Balogh, ba

Stefan Zweig: Svet včerajška

Premedia

Nie je mojím úmyslom predstavovať seba, vystupujem tu ako komentátor pri premietaní diapozitívov, píše rakúsky spisovateľ Stefan Zweig (1881 – 1942) v úvode svojej slávnej autobiografie. Zachytáva v nej nielen nástup nacizmu, ale aj intelektuálsky život a premeny morálky na rozhraní storočí, keď práve dospieval.

Ferdinand Vrábel: Sarajevský atentát

Marenčin PT



Veľkej nádeji, očakávanej silnej záštite: hlboko skormútení Slováci, hlásal nápis na venci na pohrebe Ferdinanda d’ Este. Život rakúsko-uhorského následníckeho páru a jeho vzťah k Slovensku opisuje kniha k stému výročiu začiatku prvej svetovej vojny.

Masahiko Shiraki: Masahikovými očami

Ikar

Japonský novinár žijúci na Slovensku prináša autentický pohľad na kultúrne rozdiely

medzi oboma krajinami. Vo výbere článkov zo SME sa dozvieme aj to, že autor verí, že raz pochopí Hviezdoslavove básne.

Jozef Ignác Bajza: Epigramy

KK Bagala



Epigramy autora prvého slovenského románu sú prekvapujúco aktuálne aj po dvesto rokoch, a to tak obsahom, ako aj jazykom – to je však už zásluha Mariána Hevešiho, znalca Bajzovho diela. „Tvrdí, že koniec sveta príde o dvestosedem rokov. / Skade to nabral? Prečo takto tára? / Nuž, aby sme ho nepristihli a nemali za klamára.“