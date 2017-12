Čaro Woodyho Allena ešte pôsobí

Nový film Woodyho Allena Čaro mesačného svitu má za sebou úspešnú premiéru v New Yorku.

20. júl 2014 o 15:12 kk

Za tri roky stihol Woody Allen nakrútiť štyri filmy: Polnoc v Paríži, Do Ríma s láskou, Jasmínine slzy a Čaro mesačného svitu, ktorý práve prichádza do amerických kín. Ešte stále pod vplyvom nostalgie z rokov minulých, Allen sa vrátil do dvadsiatych rokov minulého storočia a do prostredia mágie. Jeho hrdina (Colin Firth) je pozvaný na juh Francúzska, aby pomohol jednej aristokratickej rodina odhaliť podvod mladej ženy (Emma Stone), ktorá sa vydáva za médium.

Podľa prvých reakcií svetových médií sa zdá, že premiéra dopadla dobre a že sa na ňu prišli pozrieť mnohé newyorské osobnosti. Akoby americkému režisérovi neuškodili nedávne obvinenia jeho adoptovanej dcéry Dylan, že ju v detstve zneužíval.