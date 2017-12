Neprichádza Dr. House, ale Dr. Blues

Populárny britský herec je aj výborným hudobníkom

21. júl 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, kk

Prečo počúvať hudbu od herca? Hugh Laurie má odpoveď.

Hugh Laurie

Koncert / Bratislava, NTC 20.00

Namiesto lekárskych nástrojov tlačí klavír, ale je to on - Dr. House. Muž, ktorého celý svet pozná vďaka rovnomennému seriálu, má paralelnú kariéru. Venuje sa hudbe a ide mu to veľmi dobre.

"Nenarodil som sa v Alabame v 90. rokoch 19. storočia. Som beloch, Angličan zo strednej triedy pohrávajúci sa s americkou južanskou hudbou a aby toho nebolo málo, som herec," píše Hugh Laurie v booklete svojho albumu Let them talk a akoby predvídal prvú otázku väčšiny ľudí, hneď vzápätí ju položí: "Nekúpite si rybu od zubára, nepožiadate o finančnú radu inštalatéra, tak prečo počúvať hudbu od herca?"

Ironicky síce tvrdí, že odpoveď nepozná, no to chce len odradiť povrchných poslucháčov. Let them talk je totiž už jeho druhá nahrávka, ktorú neživí len zo svojej televíznej slávy. Na klavíri sa začal učiť hrať už ako 6-ročný a spomína si, že oveľa viac než cvičenie stupníc, francúzske uspávanky či poľské tance ho chytilo blues.

"Jedného dňa som v rádiu počul I Can't Quit You Baby od Willieho Dixona a celý môj život sa zmenil. Otvorila sa diera medzi durovou a molovou terciou, vstúpil som do sveta za zrkadlom. Odvtedy ma blues vie rozosmiať, rozplakať aj roztancovať."

Popri herectve si stále brnkal na piano a pospevoval. Keď dostal odvahu vyjsť s tým pred ľudí, prvé reakcie naznačili, že to vôbec nie je márne. Nie sú to jeho pesničky, ale sto rokov staré tradicionály, ako mnohí iní si ich upravil po svojom. Ako to znie, predvedie dnes v premiére aj na Slovensku so svojím Copper Bottom Bandom. Lístky sa predávali od 39 eur a už zostávajú len posledné kusy.

Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol

Bratislava, Kino Mladosť 20.15

Švédsky film Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol vznikol podľa rovnomernej knižky Jonasa Jonassona. Tá sa stala hitom nielen doma, ale na celom svete, a preto sa producenti nebáli do filmu investovať tak veľa, až sa stal najdrahším v histórii švédskej kinematografie.

Jonassonovým hrdinom je starý muž, ktorý si udržal nezávislosť a nezaujatý, politikou nezaťažený pohľad na svet, napriek tomu, že náhoda v jeho živote viackrát chcela, aby bol priam v samom centre historických udalostí. Jonasson sa pri písaní inšpiroval vlastným strýkom, ktorý ho pochválil, že nikdy horšiu knihu nečítal. Ako to už však často býva, filmu už chýbal ten kúsok mágie, ktorý by z neho urobil niečo výnimočné.

Prežijú len milenci

Bratislava Kino Lumiere 18.00

Stolička z roku 1823, šijací stroj z roku 1901, platňa z roku 1968... milenci Adam a Eva majú dom zaplnený predmetmi, ktoré pripomínajú dlhú históriu ich vzťahu. Ich dlhovekosť je ľahko vysvetliteľná – sú upírmi. To znamená, že dostali možnosť byť jeden s druhým donekonečna. Keďže sú stále do seba zaľúbení, tento bonus sa im hodí. Trápi ich však iné. Donekonečna budú aj svedkami vývoja civilizácie a ten ich teda už niekoľko rokov rozhodne nenapĺňa šťastím, radosťou či optimizmom.

Film Jima Jarmuscha akoby sa trafil do populárneho prúdu upírskych filmom. Skoro v ničom sa im však nepodobá. V hlavných úlohách sú Mia Wasikowska, Tom Hiddleston a najmä výborná Tilda Swinton.